[오피셜]'충격, 손흥민이 없다' 리오넬 메시, MLS 최초 3년 연속 MVP 수상 도전, 5명 최종 후보에 포함..'SON 올해도 제외'

MIAMI, FLORIDA - NOVEMBER 07: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF reacts during the MLS match between Inter Miami CF and Charlotte FC at Miami Freedom Park on November 07, 2026 in Miami, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 축구 스타 리오넬 메시(인터 마이애미)가 2026 메이저리그사커(MLS) 최우수선수(MVP)상 최종 후보에 올랐다. 이로써 메시는 전례 없는 3년 연속 MVP 수상을 노리게 됐다. 아쉽게 한국 국가대표 주장 손흥민(LA FC)는 최종 후보에 오르지 못했다.

인터 마이애미의 주장인 메시는 2024년과 2025년에 MVP로 선정된 바 있다. 1997년과 2003년에 수상한 프레키에 이어 해당 트로피를 두 차례 거머쥔 역대 두 번째 선수였다.

만 39세의 메시는 인터 마이애미 소속으로 올해 정규리그 31경기에 출전해 26골을 기록하며 득점왕에 올랐다. 인터 마이애미는 A매치 브레이크 후 시작될 플레이오프 MLS컵에서 2연패에 도전한다. 인터 마이애미의 플레이오프 상대는 콜럼버스 크루다.

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Nov 7, 2026; Miami, Florida, USA; Inter Miami CF forward Lionel Messi (10) controls the ball against Charlotte FC in the first half at Nu Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

다른 MVP 최종 후보로는 내슈빌의 독일 출신 플레이메이커 하니 무크타르, 신시내티의 에반데르와 휴스턴 다이너모의 길레르미(이상 브라질), 그리고 불과 만 17세의 나이로 올 시즌 돌풍을 일으킨 필라델피아의 캐번 설리번이 포함됐다. 29경기에서 9골을 기록한 설리번은 줄리안 홀, 아드리 메메티(이상 뉴욕 레드불)와 함께 올해의 영플레이어상 최종 후보에도 올랐다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - NOVEMBER 01: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC warms up prior to the MLS match against Minnesota United FC at BMO Stadium on November 01, 2026 in Los Angeles, California. Griffin C. Hooper/Getty Images/AFP (Photo by Griffin C. Hooper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

손흥민은 작년에도 최종 후보에 오르지 못했다. 작년 최종 후보에는 메시, 드니 부앙가(LA FC) 앤더스 드레이어(샌디에이고) 에반데르, 샘 서러지(내슈빌)가 올랐고, 수상자는 메시였다.

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손흥민은 이번 시즌 정규리그에서 7골-15도움을 기록했다. 손흥민의 LA FC는 정규리그 6위로 플레이오프에 진출했고, 3위 세인트루이스 시티와 플레이오프에서 맞대결한다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com