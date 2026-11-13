'충격, 아주리 군단에 유독 약하다' 지단의 프랑스, 64년 만에 이탈리아 원정 1-3 완패..신성 피오 에스포지토 2골 폭발

France's head coach Zinedine Zidane is pictured at half-time during the UEFA Nations League - League A day 5 group 1 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Italy's forward #15 Pio Esposito celebrates after scoring a penalty during the UEFA Nations League - League A day 5 group 1 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스 축구 대표팀 사령탑 지네딘 지단 감독이 부임 후 첫 패배를 당했다. 이탈리아 원정에서 3실점하면서 무너졌다.

프랑스가 13일(한국시각) 이탈리아 밀라노 산시로에서 벌어진 이탈리아와의 유럽 네이션스리그 원정 경기서 1대3으로 무너졌다. 이로써 이탈리아는 프랑스와 승점 동률을 이뤘으나 상대 전적에서 앞서며 A1조 선두로 올라섰다. 두 팀 모두 승점 10점을 기록 중이다. 그 다음은 벨기에, 튀르키예 순이다. 벨기에는 이날 튀르키예에 2대1 역전승했다.

프랑스는 전반 10분 선제골을 뽑아 기선 제압에 성공했다. 이탈리아 골키퍼 잔루이지 돈나룸마가 마이클 올리세에게 공을 바로 패스하는 치명적인 실수를 범했다. 올리세는 수비수 두 명을 제친 뒤 이탈리아 골망을 흔들었다.

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Inter Milan's Italian midfielder #16 Davide Frattesi is congratulated by Italy's forward #09 Francesco Pio Esposito after scoring his team's second goal during the UEFA Nations League - League A day 5 group 1 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

홈팀 이탈리아는 전반 26분 반격에 성공했다. 니콜로 감비아기의 패스를 받은 피오 에스포지토가 감각적인 마무리 능력을 보이며 동점골(1-1)을 터트렸다. 전반은 1-1로 끝났다.

이탈리아는 후반 15분, 세바스티아노 에스포지토가 페널티킥을 실축하면서 큰 아쉬움을 남겼다. 하지만 경기 주도권을 계속 잡고 나갔다. 3분 후 페데리코 디마르코의 패스를 받은 다비데 프라테시가 강력한 슈팅으로 두 번째 골을 터트려 2-1로 달아났다.

France head coach Zinedine Zidane gives instructions from the side line during the UEFA Nations League soccer match between Italy and France in Milan, Italy, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)

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공세를 이어간 이탈리아는 후반 30분, 또 한 번 페널티킥을 얻어냈고, 피오 에스포지토가 키커로 나서 성공시키며 자신의 두 번째 골을 기록했다. 이탈리아는 3-1로 2골차로 벌리면서 승기를 굳혔다. 만 21세의 피오 에스포지토는 A매치 14경기에서 9골을 기록 중이다.

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epa13373619 Italy's Pio Esposito celebrates after scoring the 3-1 goal during the UEFA Nations League match between Italy and France, in Milan, Italy, 12 November 2026. EPA/MATTEO BAZZI

이번 경기는 이탈리아가 1962년 이후 홈에서 프랑스를 꺾은 첫 번째 사례다. 전 프랑스 대표팀 주장이었던 지단 감독은 북중미월드컵 이후 디디에 데샹의 후임으로 부임해 3승1무1패를 기록했다. 이탈리아 상대로 1무1패로 유독 약한 모습을 보였다.

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오는 16일 조별리그 최종전에서는 벨기에가 이탈리아를 홈으로 불러들이고, 프랑스는 홈에서 튀르키예와 맞붙는다. 조별리그 상위 2팀에 8강에 직행한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com