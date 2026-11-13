'96라인과 입장문 발표→불화설 종식' 마이크 앞에 선 손흥민 "팀이 건강해지는 과정, 앞으로 한 방향으로 갈 것"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"팀이 건강해지는 과정, 앞으로 한 방향으로 가겠다."

'캡틴' 손흥민(LA FC)의 다짐이었다. 손흥민은 12일(한국시각) 카타르 도하의 카타르 대학교 운동장에서 사우디아라비아와 평가전(13일 오후 11시 30분)을 하루 앞두고 열린 공식 기자회견에 나섰다. 아무래도 관심의 초점은 이재성(마인츠) 황인범(포르투) 황희찬(샬케) 김민재(바이에른 뮌헨)과 함께 발표한 공동 입장문에 쏠릴 수 밖에 없었다.

이들은 대한축구협회를 통해 공동명의의 입장문을 발표했다. 선수가, 그것도 5명이 함께 입장문을 낸 것은 대단히 이례적이다.

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카타르 도하에서 펼쳐지는 11월 A매치 2연전의 화두는 첫째도, 둘째도 '내부 분위기'였다. 9~10월 A매치에서 김민재 황인범 황희찬의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 대표팀 내 상황은 최악으로 치달았다.

이번 A매치가 마지막 기회였다. 1월 예정된 아시안컵이 연기되며, 한국 축구는 시간을 벌었다. 로베르트 모레노 감독은 이번 2연전을 앞두고 논란의 핵심인 손흥민 이재성 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다. 주장 완장 역시 그대로 손흥민에게 맡기기로 하며 정면 돌파에 나섰다.

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선수들도 부정적인 여론에 부담을 느낀 듯했다. 가뜩이나 2026년 북중미월드컵 실패 이후 식었던 축구 열기가 내분설로 더 차가워졌다. 방송사가 중계권을 포기할 정도로 대표팀을 둘러싼 시선은 곱지 않았다. 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻기 위한 노력을 이어갔다. 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다. 결국 이들은 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 발표했다.

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입장문에는 '분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점'이라는 대목에서 내부적으로 불편한 관계였다는 사실은 부인하지 않았다.

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더 이상의 지탄을 피하기 위한 미봉책인지, 진짜 의기투합인지는 알 수 없지만, '원팀'을 위한 첫발을 뗐다는 점에서는 분명 의미가 있다. 이들은 입장문에서 '저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료'라며 '서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다'고 밝혔다.

이어 '국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다'며 '이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다'고 약속했다.

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입장문의 배경에 대해 설명한 손흥민은 "대표팀에 대해 말이 많이 돌다 보니 쉽지 않은 시간을 보냈다"라며 "이런 것들로 인해 선수들끼리 서로 더 이야기할 기회를 가진 좋은 시간이었다. 이런 것이 팀이 건강해지고 성장하는 과정이라 생각한다"고 설명했다. 이어 "A매치 2연전을 앞두고 선수들과 만나는 것 자체가 엄청나게 즐거운 일"이라며 "축구를 잘하는 선수들끼리 모여서 훈련하고 또 경쟁하고 하는 게 소중한 기회이자 경험이다. 이런 마음은 언제든 변함이 없다"고 강조했다.

손흥민은 이번 입장문을 계기로 더는 대표팀의 불화설이 나오지 않기를 바란다고 했다. 그는 "모든 사람이 다른 생각과 환경 속에서 성장해온 만큼 서로 불편한 점은 당연히 생길 수밖에 없다"며 "그런 부분들은 고참 선수들이 떠안아야 하는 부분이고, 어린 선수들도 이해하고 넘어가 줘야 한다. 입장문에 이런 생각들이 잘 표현됐다고 생각하고, 앞으로 이런 이야기가 나오지 않았으면 좋겠다"고 했다.

그러면서 대표팀 문제는 내부에서 해결하겠다며, 앞으로 경기력으로만 평가받고 싶다는 뜻도 전했다. 손흥민은 "감독님께서도 대표팀 안에서 있었던 일들은 최대한 안에서 해결해야 한다고 말씀하셨다"라며 "저 역시 이런 문제는 대표팀 내부에서 해결해야 한다고 생각한다. 많은 팬이 이해해 주셨으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "우리가 이야기를 나누면서 한 목표, 한 방향으로 가기로 잘 이야기를 나눴으니까 앞으로 대표팀의 경기력에 관해서만 이야기해주셨으면 한다"고 덧붙였다.

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주장직에 대해서도 언급했다. 손흥민은 "주장직을 맡거나 내려놓는 것은 저만의 선택이 아니다. 이런 무게감은 아무에게나 주어지지 않는 큰 영광이라고 생각한다"라며 "제가 하는 동안은 후배들한테 운동장 안팎에서 좋은 본보기가 되려고 한다"고 설명했다.

아시안컵이 1년 연기된 것에 대해서는 "좋은 기회"라고 했다. 아시안컵은 당초 내년 1월 열릴 예정이었지만, 중동 정세 문제로 12월로 미뤄졌다. 손흥민은 "연기된 만큼 대표팀이 더 단단해질 수 있는 시간적 여유가 생겼다고 본다"며 "저도 좋은 기량과 컨디션을 유지해야만 아시안컵 무대를 밟을 수 있다. 태극마크를 당연하게 달 수 있다고 생각한 적은 한 번도 없다"고 말했다.

그는 마지막으로 "아시안컵은 대한민국 축구에서 가장 오래 기다린 트로피다. 이렇게 좋은 멤버로 우승할 수 있다면 너무 좋을 것"이라며 "우승을 목표로 연기된 시간 동안 잘 준비해서 좋은 대회를 치르고 싶다"고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com