'야말 쉬어, 이강인 친구들이 끝냈다' 바에나-푸빌 연속골 폭발! 스페인, 체코 원정 2-0 완파..43경기 연속 무패 행진 질주

epa13373407 Alex Baena of Spain celebrates with his teammate Yeremy Pino (L) after scoring the 0-1 goal during the UEFA Nations League match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, 12 November 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

epa13373404 Alex Baena of Spain celebrates after scoring the 0-1 goal during the UEFA Nations League match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, 12 November 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]스페인은 스타 라인 야말(바르셀로나)이 빠졌지만 강력했다. 체코를 잡고 5전승으로 8강 진출을 확정했다. 스페인은 이강인의 클럽 아틀레티코 마드리드 동료 알렉스 바에나와 마르크 푸빌이 2골을 합작해 승리했다.

스페인이 13일(한국시각) 체코 프라하 에페트 아레나에서 벌어진 체코와의 유럽 네이션스리그 조별리그 원정 경기서 2대0 승리했다. 이로써 스페인은 A3조 5전 전승을 이어가며 8강에 올랐다.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A3 - Czech Republic v Spain - epet ARENA, Prague, Czech Republic - November 12, 2026 Spain's Yeremy Pino celebrates scoring a goal that was later disallowed REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

경기 초반부터 원정팀 스페인의 일방적인 우세로 이어졌다. 스페인의 파상공세를 체코가 막기 급급했다. 체코 수문장의 선방쇼가 이어졌다. 또 스페인의 슈팅은 골대를 강타하기도 했다.

Advertisement

스페인의 첫 선제골이자 결승골은 전반 39분 나왔다. 스페인의 끊임없는 압박은 결국 체코의 페널티킥 헌납으로 이어졌다. 루카시 암브로스가 페널티박스 안에서 핸드볼 반칙을 범했고 키커로 나선 알렉스 바에나(아틀레티코)가 침착하게 차 넣으며 자신의 A매치 5호 골을 기록했다.

전반전을 1-으로 마친 스페인은 후반에도 경기를 지배했다. 후반 시작 3분 만에 다시 골망을 흔들었다.

epa13373581 Referee Nikola Dabanovic (R) shows a red card to Ladislav Krejci of Czechia (C) during the UEFA Nations League match between Czechia and Spain in Prague, Czechia, 12 November 2026. EPA/MARTIN DIVISEK

Advertisement

스페인 골키퍼 우나이 시몬의 롱킥이 예레미 피노에게 연결되었고 피노가 마무리했지만 오프사이드로 득점이 취소됐다.

Advertisement

홈팀 체코의 반격에 힘이 실리는 듯 했지만 퇴장 변수가 발생했다. 체코는 후반 27분 주장 라디슬라프 크레이치가 상대 선수를 잡아당겼고 레드카드를 받고 그라운드를 떠났다. 체코는 한 명이 적은 10명으로 스페인을 감당하기 어려웠다.

Spain's defender #02 Marc Pubill (R) shoots to score his team's second goal during the UEFA Nations League Group A3 football match between Czech Republic and Spain in Prague on November 12, 2026. (Photo by Michal Cizek / AFP)

Advertisement

스페인은 후반 추가시간 6분 쐐기골을 박았다. 조커로 들어간 푸빌(아틀레티코)이 공격에 가담해 상대 코바르를 뚫고 감각적인 슈팅으로 두번째골을 넣었다.

스페인은 정규시간 90분 기준 43경기 무패 행진(34승9무)을 달렸다. 스페인은 오는 16일 잉글랜드와의 홈경기에서 조 1위를 결정한다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com