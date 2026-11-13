[오피셜]황당! '피해자한테 징계라니' "김치맨, 원숭이" 조롱한 관중과 충돌한 박항서 감독, 2경기 출전정지+벌금

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[스포츠조선 박찬준 기자]태국 프로축구 2부리그 깐짜나부리 파워 FC를 지휘하는 박항서 감독이 황당 징계를 받았다.

12일 태국축구협회에 따르면, 징계윤리위원회는 10일 회의를 열고 박항서 감독에게 2경기 출전 정지 및 제재금 1만3천333바트(약 53만원)의 징계를 내렸다. 관련 규정에 따른 기본 제재금은 2만바트인데, 2부 리그 감경 조항을 적용해 3분의 2의 제재금을 물렸다. 박 감독이 소속팀 선수를 향해 인종차별적 언행을 한 상대 관중에게 부적절하게 대응했다는 이유에서였다.

사건은 이달 1일 발생했다. 박 감독은 1일 태국 농프리 스타디움에서 열린 파타야 유나이티드와의 2026~2027시즌 태국리그2(2부) 9라운드 원정경기에서 2대2로 비긴 뒤 상대 관중과 정면 충돌했다.

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현지 매체 보도에 따르면, 파타야팬으로 추정되는 인물이 경기장을 빠져나가는 박 감독과 깐짜나부리 선수들에게 모욕적인 발언을 쏟아부었다. 박 감독을 향해 "XX 김치맨"이라고 외치고, 공격수 존 바지오에겐 "키가 작다"라고 조롱한 것으로 전해졌다.

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라커룸 쪽으로 향하던 박 감독은 발걸음을 돌렸다. 해당 인종차별적 발언을 한 관중쪽으로 다가갔다. 옆에 있는 한 구단 스태프는 손가락으로 해당 팬을 가리켰다. 평정심을 잃은 박 감독은 해당팬과 격렬한 언쟁을 벌였다. 먼저 검지를 입술에 대며 '조용히 하라'는 제스쳐를 취했고, 그다음 '경기장으로 당장 내려와 담판을 짓자'고 손짓했다. 주먹도 쥐었다. 일촉즉발의 상황이었다. 깐짜나부리 선수들, 스태프, 경기장 관계자, 보안요원들이 달려들어 상황을 진정시키기 위해 애를 썼다. 파타야팬은 자리를 떠나지 않고 휴대전화 카메라로 박 감독을 찍었다.

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프라왓 킷차마쿨닛 깐짜나부리 구단주는 상황이 더 악화되는 것을 막기 위해 선수단에게 즉시 라커룸으로 이동할 것을 지시했다. 구단은 공식 채널을 통해 인종차별적 행위를 강하게 규탄했다. "우리가 누구이고 어디에서 왔든, 피부색이 무엇이든, 무엇을 먹든 모든 사람은 소중하며 존중받을 자격이 있다"며 "인종차별 반대 운동에 적극 동참한다"라고 밝혔다.

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박 감독이 지난여름 깐짜나부리 사령탑 부임 후 태국 무대에서 논란에 휘말린 건 이번이 처음이 아니다. 그는 무앙통 유나이티드와의 경기를 1대1 무승부로 마치고 추가시간이 너무 길다는 이유로 심판진을 향해 달려들었다가 곧바로 제지당했다. 현장 분위기가 극도로 험악해지자, 심판진이 경기장 관계자를 통해 경찰을 부르는 소동이 벌어졌다. 앞서 박 감독은 태국의 심판진을 강하게 비판하며 "왜 태국 축구가 항상 베트남에 지는지 이제 이해가 간다"는 발언으로 현지에서 큰 화제를 모은 바 있다.

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이날 깐짜나부리는 두 번이나 리드했으나, 번번이 동점골을 내주며 승점을 1점만 확보하는데 그쳤다. 승격을 노리고 '베트남의 왕' 박 감독을 선임한 깐짜나부리는 9경기에서 3승5무1패 승점 14점에 그치며 선두와 7점 벌어진 6위에 처져있다. 성적에 대한 압박이 커지는 상황에서 인종차별 피해까지 당했다.

태국축구협회가 진상 조사에 착수했다. 태국축구협회는 공식 입장을 내고 '누알란 람삼 회장의 지시에 따라 대회 운영팀에 관련 정보 수집과 사안 검토를 진행하도록 했다'고 밝혔다. 태국축구협회는 '경기장 안팎은 물론 SNS를 포함한 모든 곳에서 발생하는 차별 행위에 반대한다'며 '이번 사안을 심각하게 받아들이고 있다'고 강조했다.

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이후 박 감독의 매니지먼트사인 DJ매니지먼트는 "박 감독은 바지오에게 지속적인 욕설과 외모 비하 발언을 이어간 것에 대해 관중에 항의했다. 관중은 '원숭이'라는 인종차별적인 표현도 했다"고 밝혔다. 또 "박 감독은 선수에게 가해지는 모욕적인 언행을 직접 목격했고, 이를 중단시키려고 관중에게 항의했다는 내용을 (태국축구협회에 제출한) 소명서에 담았다"며 "선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다"고 덧붙였다.

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하지만 태국축구협회 징계윤리위원회는 파타야 관중의 인종차별적 행위를 인정하면서도 박 감독의 대응 과정이 부적절했다고 지적했다. 태국축구협회는 '징계윤리위원회가 선수들을 보호하기 위한 행동 자체는 가능하지만, 그 표현 방식은 적절성과 성숙함을 갖춰야 하며 추가적인 갈등을 일으켜서는 안 된다고 판단했다'고 전했다. 이어 '특히 박 감독은 해당 경기에서 이미 출전 정지 징계를 받은 상태였으므로 경기장 내에서 더욱 신중하게 행동하고 경기 관련 구역에는 있지 말았어야 한다'고 지적했다.

한편, 박 감독에게 인종차별적 발언을 관중에게는 2만바트의 제재금이 부과됐다. 바지오 등 깐짜나부리 선수들에게 욕설 및 비하 발언을 하고 가운뎃손가락을 들어 보이기까지 한 관중도 2만바트의 제재금을 내야 한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com