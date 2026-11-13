'92-96라인 입장문 발표' 모레노 감독 "어른처럼 대화 나눈 선수들 자랑스러워"...거취 불투명에는 "오늘 당장 할 수 있는 일에 집중할 것"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"오늘 당장 할 수 있는 일에 집중하겠다."

로베르트 모레노 감독의 다짐이었다. 축구 대표팀은 13일 오후 11시 30분(이하 한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위(10월 기준)의 사우디아라비아와 11월 A매치 2연전의 첫 경기를 치른다. 모레노 감독은 12일 카타르 도하의 카타르 대학교에서 열린 공식 기자회견에서 "평가전 준비를 계속 잘하고 있다. 각자 다른 소속팀에서 뛰다가 합류한 26명이 대표팀에서 같은 콘셉트로 경기를 치러야 하는 만큼 선수단 미팅과 전술 훈련을 통해 서로 맞춰가는 시간을 이어가고 있다"고 밝혔다.

11월 A매치 2연전의 눈과 귀는 태극 전사들에 모아졌다. 9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(샬케), '96라인'의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민(LA FC)을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 더 이상 방치할 수 없는 최악의 상황에 치닫았다.

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모레노 감독은 논란의 핵심인 손흥민 이재성(마인츠) 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 최근 폼이 좋지 않아 유일하게 96라인 중 제외될 수 있다는 황희찬까지 선발했다. 모레노 감독은 "이들이 모두 포함된 것은 현재 퍼포먼스 기준으로 대표팀 명단에 포함될 자격이 충분하다는 뜻이다. 대표팀과 나라를 위해 모든 것을 헌신할 수 있기에 포함됐다"고 했다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다.

주장 완장 역시 그대로 손흥민에게 맡기기로 했다. 주장 교체 가능성을 묻자, 모레노 감독은 "대표팀 주장은 손흥민이다. 더 이상 할 말은 없다"고 단호하게 말했다.

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선수들도 부정적인 여론에 부담을 느낀 듯했다. 가뜩이나 2026년 북중미월드컵 실패 이후 식었던 축구 열기가 내분설로 더 차가워졌다. 방송사가 중계권을 포기할 정도로 대표팀을 둘러싼 시선은 곱지 않았다. 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻기 위한 노력을 이어갔다. 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다. 결국 이들은 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 발표했다.

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입장문에는 '분명히 말씀드리고 싶은 것은, 저희 대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라, 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다는 점'이라는 대목에서 내부적으로 불편한 관계였다는 사실은 부인하지 않았다.

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더 이상의 지탄을 피하기 위한 미봉책인지, 진짜 의기투합인지는 알 수 없지만, '원팀'을 위한 첫발을 뗐다는 점에서는 분명 의미가 있다. 이들은 입장문에서 '저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료'라며 '서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다'고 밝혔다.

이어 '국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다'며 '이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다'고 약속했다.

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일련의 과정을 지켜본 모레노 감독은 "5명의 선수가 대표팀을 어떤 방향으로 끌어나갈지 대화를 나눴다는 게 긍정적"이라며 "모든 선수가 좋은 인격을 가지고 있고, 같은 목표를 향해 어떻게 발전할지 고민하고 노력하고 있다"고 강조했다. 이어 "선수들이 같은 자리에서 얼굴을 마주 보고 앉아 어른처럼 대화를 나눈 게 감독으로서 굉장히 자랑스럽게 여겨진다"고 덧붙였다.

특히 "저는 매일 대한민국 대표팀 감독이라는 자긍심으로 일을 하고 있다"라며 "결국에는 경기장에서 선수들이 좋은 경기력을 보여줘서 팬들이 즐거움을 느끼도록 하는 게 나의 임무"라고 강조했다.

이번 경기는 모레노 감독의 계약기간 마지막 경기다. 모레노 감독은 임시 감독을 맡으며 6번의 A매치 결과를 두고 1월 아시안컵까지 계약을 연장할 수 있는 옵션을 삽입했다. 하지만 아시안컵이 12월로 연기되며 모레노 감독의 거취도 불투명해졌다. 모레노 감독은 "지금 상황에서 통제할 수 있는 것에만 집중하려고 한다"며 "미래에 어떤 일이 일어날지는 현재 제가 어떻게 하는지에 달려 있다고 생각한다"고 말했다.

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이어 "그런 의미에서 아시안컵이 연기가 됐다고 해서 제가 일을 하는 방식이 바뀌지는 않는다"며 "오늘 당장 할 수 있는 일에 집중하겠다. 미래에 있을 일에 대해서는 딱히 생각하지 않고 있다"고 덧붙였다.

그는 마지막으로 "감독은 계약 기간이랑 무관하게 당장이라도 잘릴 수도 있다. 그래서 그런 부분은 걱정되지 않는다"라며 "매일 아침 내가 대표팀 감독이라는 사실에 자긍심을 가지고 일을 하고 있다. 지금 행복하게 일하고 있다"고 미소를 지었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com