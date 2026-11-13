경기 유소년 축구 133개 팀, 보령에 모인다...'2026 만세보령 × 경기유스 풋볼 페스티벌 with MPS' 12일 개막

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'2026 만세보령 × 경기유스 풋볼 페스티벌 with MPS'가 12일부터 16일까지 5일간 충남 보령시 보령스포츠파크에서 개최된다.

이번 페스티벌에는 초등학교 4학년부(U-10) 32개 팀, 5학년부(U-11) 84개 팀, 6학년부(U-12) 17개 팀 등 총 133개 팀이 참가하며, 축구 경기와 스포츠과학 기반 성장관리 프로그램을 결합한 유소년 축구 축제로 진행된다. 이번 행사는 보령시와 보령시체육회의 주최·지원 아래 스포츠마케팅 전문기업 리본코퍼레이션랩이 운영을 담당하며, 유소년 선수 육성과 스포츠산업 발전, 지역경제 활성화를 연계하는 지속 가능한 스포츠마케팅 모델을 제시할 것으로 기대된다.

4학년부는 12일부터 14일까지 3일간 '만세보령컵'과 '보령머드컵'으로 나뉘어 우승팀을 가리는 챔피언십을 펼친다. 5학년부는 14일부터 경기유스 상비군 선발전을 겸한 프렌들리 매치를 진행하며, 6학년부 역시 다양한 팀과의 교류를 통해 실전 경험을 쌓고 경기력을 향상시키는 프렌들리 매치에 참가한다.

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이번 페스티벌에는 유소년 선수들의 체계적인 성장관리를 위한 '스포츠MPS(Sports MPS)' 프로그램이 함께 운영된다. 주니어골든에이지가 개발한 스포츠MPS는 멘탈(Mental), 피지컬(Physical), 성장단계(Stage of Growth)를 종합적으로 분석하는 스포츠 성장관리 솔루션이다. 대회 기간 참가팀을 대상으로 멘탈·피지컬 측정과 키 성장 및 생물학적 성숙도를 고려한 바이오밴딩 평가를 제공하며, 선수별 성장 특성을 파악하고 개인별 성장계획(IDP)을 수립하는 데 활용할 예정이다.

기업 후원 프로그램도 마련됐다. 일화는 '에버데이' 브랜드를 통해 참가팀을 대상으로 후원 프로모션을 진행하며, 유소년 스포츠 발전을 위한 현장 중심의 스포츠마케팅 활동을 전개한다.

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이번 페스티벌은 관광 비수기인 11월에 개최되는 전국 규모의 유소년 스포츠 행사로, 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대된다. 전국 각지에서 방문하는 선수와 지도자, 학부모들의 숙박시설 및 음식점 이용과 관광 활동을 통해 지역 상권에 활력을 불어넣고, 보령시의 사계절 스포츠 관광도시 경쟁력을 강화하는 계기가 될 전망이다.

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엄승용 보령시장은 "전국의 유소년 축구 꿈나무들이 보령을 찾아주신 것을 환영한다"며 "이번 페스티벌이 선수들에게는 성장과 도전의 무대가 되고, 관광 비수기 지역경제에도 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다. 앞으로도 스포츠와 관광을 연계한 다양한 대회 유치를 통해 사계절 스포츠 관광도시 보령의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com