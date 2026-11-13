'국경 넘은 희망의 나눔' SH스포츠에이전시-CAPTAIN, 필리핀 코피노 어린이들에게 축구용품 전달

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SH스포츠에이전시(대표 문성환)와 CAPTAIN(대표 고상수)이 12일 필리핀 클락에서 코피노 어린이들을 위한 '축구용품 나눔 행사'를 개최했다. 축구화와 유니폼 등 다양한 스포츠용품을 전달했다.

이번 행사는 SH스포츠에이전시가 추진하는 사회공헌 프로젝트 '세컨킥(SECOND KICK)'의 일환으로 진행됐다. 세컨킥은 SH스포츠에이전시 문성환 대표가 설립한 스포츠 나눔 프로젝트로, 성장하면서 작아진 축구화와 유니폼 등 사용 가능한 스포츠용품을 수거해 국내외 도움이 필요한 어린이들에게 전달하는 사회공헌 활동이다.

스포츠 브랜드 하이솔(HIGHSOL)과 세컨킥이 후원했다. 이번 나눔에는 강원도 평창유나이티드 U15, 제주도 동광FC 유소년 선수들, 경기도 남양주시 진건퇴계원연합회가 함께 참여해 의미를 더했다.

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특히 2027년 (사)한국청년회의소 김철민 중앙회장이 참석해 나눔 활동에 참여한 관계자들을 격려하고, 스포츠를 통한 국제 사회공헌 활동의 취지에 공감을 표했다. 김철민 중앙회장은 2027년 예산 편성을 통해 세컨킥 나눔사업에 동참하겠다는 뜻도 밝혔다.

이번 행사는 단순한 물품 전달을 넘어 대한민국 유소년 축구선수들이 필리핀 또래 어린이들에게 꿈과 희망을 전했다는 점에서 의미가 크다. 자신이 아끼던 축구화를 기꺼이 나누는 과정에서 어린 선수들은 배려와 나눔의 가치를 배우고, 필리핀 어린이들에게는 새로운 도전의 기회를 선물했다.

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SH스포츠에이전시 문성환 대표는 "누군가에게는 작아져 신지 못하는 축구화 한 켤레가 다른 누군가에게는 새로운 꿈을 시작하는 소중한 기회가 될 수 있다"며 "평창유나이티드 U15와 제주 동광FC 유소년 선수들, 진건퇴계원연합회의 자발적인 참여에 깊이 감사드린다"고 말했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com