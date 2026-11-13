'25년 만의 발롱도르 수상→36년 묶은 잉글랜드 A매치 최다 출전까지 경신' 케인 "마흔 살이 되도 대표팀에서 뛸 것"...다음 목표는 "A매치 100호골!"[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]해리 케인이 또 다시 새 역사를 썼다.

해리 케인이 잉글랜드 축구대표팀 역대 최다 출전 신기록을 세웠다. 잉글랜드는 13일(한국시각) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026~2027시즌 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 3조 5차전 홈 경기에서 2대1로 이겼다.

이날은 케인의 126번째 A매치였다. 케인은 피터 실턴(125경기)을 넘어 잉글랜드 대표팀 최다 출전 단독 1위가 됐다. 2015년 3월 리투아니아와의 유로20216 예선전에서 A매치에 데뷔한 케인은 11년만에 대기록을 썼다. 1970년부터 1990년까지 20년에 걸쳐 대기록을 썼던 실턴의 기록을 단숨에 넘어섰다.

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경기 전에는 케인을 위한 기념행사가 열렸다. 1989년 보비 무어(108경기)를 넘어 37년간 잉글랜드 최다 출전 기록을 지켜온 실턴이 케인에게 기념품을 전달했고, 윌리엄 왕세자는 등번호 자리에 '126'이 새겨진 유니폼을 건넸다.

토트넘 홋스퍼에서 케인과 한솥밥을 먹었던 크로아티아 주장 루카 모드리치는 1880년 영국 기업가들이 크로아티아에 처음 들여온 축구공의 복제품을 선물했다.

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케인은 이날 결승포로 대기록을 자축했다. 케인은 1-1로 맞선 후반 19분 페널티킥 결승골을 넣으며 8만여 관중 앞에서 우레와 같은 박수를 받았다. 잉글랜드 대표팀 역대 최다 득점 기록을 보유한 케인의 A매치 92번째 골이기도 하다. 케인은 2위 웨인 루니보다 무려 39골 더 넣었다.

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케인은 이보다 더 좋을 수 없는 한해를 보내고 있다. 케인은 꿈에 그리던 발롱도르까지 품었다. 올해 70회째를 맞은 발롱도르는 프랑스 축구전문지 '프랑스 풋볼'이 주관하는 세계 최고 권위의 축구 시상식이다.

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케인은 2026년 북중미월드컵과 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 등 메이저 대회에서 우승하지 못했지만, 소속팀과 국가대표팀에서 73골 8도움(65경기)을 기록하는 압도적인 퍼포먼스로 경쟁자를 따돌렸다. 스페인 대표로 북중미월드컵 우승을 차지한 '세기의 재능' 라민 야말(바르셀로나)은 케인, 킬리안 음바페(레알 마드리드)에게 밀려 3위에 머물렀다. 로드리(바르셀로나)와 리오넬 메시(인터 마이애미)가 각각 4위와 5위를 차지했다.

케인은 잉글랜드 선수로는 스탠리 매튜스(1956년), 바비 찰튼(1966년), 케빈 키건(1978, 1979년), 마이클 오언(2001년)에 이어 25년만이자 통산 5번째로 발롱도르를 수상했다. 김민재 소속팀인 뮌헨 소속 선수가 '황금공'을 거머쥔 건 1981년 칼-하인츠 루메니게 이후 무려 45년만이다. 케인은 "어릴 적 사람들은 내가 슈퍼스타 재목이 아니라고 생각했다. 선수 생활 초기 우여곡절이 정말 많았다"라고 돌아본 후 "난 때를 기다리며 더 나은 선수가 되기 위해 꾸준히 노력했고, 지금 이 순간이 바로 그 노력의 결과물"이라고 소감을 말했다. TV로 시상식을 보고 있을 자녀들에게 "잘 시간이 벌써 지났어! 빨리 집에 가서 가족들과 기쁨을 나누고 싶다"라고 했다. 케인은 한 해 최다 득점자에게 수여하는 게르트 뮐러 트로피도 품었다.

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케인은 경기 후 "믿기지 않을 정도였다. 모든 것이 환상적이었다. 티포와 기념행사를 준비해 주신 모든 분께 감사드린다. 선물을 건네준 모드리치와 크로아티아에도 감사하다"라고 말했다. 이어 "경기가 시작된 뒤에는 오직 경기에 집중했다. 이런 기념비적인 순간은 승리했을 때 훨씬 기분이 좋다. 이제야 한숨 돌리며 이 순간을 즐길 수 있게 됐다"라고 덧붙였다.

케인은 앞으로도 대표팀에서 꾸준히 활약하겠다는 뜻을 전했다. 그는 "모든 사람의 여정은 다르다. 대표팀에 도움이 될 수 있다고 느끼고 최고 수준의 경기력을 보여주는 한 계속 이 자리에 있을 것이다. 그게 마흔 살이든 아니든 말이다"고 답했다.

케인의 다음 목표는 A매치 100골이다. 이제 8골 남았다. A매치에서 100골 이상을 넣은 남자 선수는 크리스티아누 호날두(포르투갈), 리오넬 메시(아르헨티나), 알리 다에이(이란) 3명뿐이다. 케인은 "충분히 달성할 수 있는 목표다. 오늘 골도 승리를 도운 중요한 득점이었다. 소속팀에서 직전 페널티킥을 실축했기에 다음 페널티킥으로 다시 일어서는 게 중요했다"며 "이제는 다음 경기를 바라보고, 그다음에는 다시 소속팀에 집중할 차례"라고 말했다.

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한편, 이날 잉글랜드는 전반 24분 모건 로저스의 선제골로 앞서갔으나 후반 14분 페타르 수치치에게 동점골을 내줬다. 크로아티아 코너킥 상황에서 잉글랜드 수비수 재럴 콴사의 헤더 실수가 실점으로 이어졌다. 곧이어 콴사가 페널티지역에서 반칙을 유도해냈다. 주심은 비디오판독(VAR)을 거쳐 페널티킥을 선언했고, 케인이 키커로 나서 골망을 흔들었다.

잉글랜드는 조 2위를 지키며 내년 3월 열리는 8강 진출을 확정했다. 조 선두 스페인도 이날 체코를 2-0으로 꺾고 8강 진출을 확정했다. 잉글랜드는 15일 스페인 원정에서 조 1위를 놓고 다툰다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com