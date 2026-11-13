'내 친구를 욕하지 마라' 잉글랜드 국대 모건 로저스, 비판 받는 '천재' 콜 파머를 온몸으로 방어했다.."거짓말 좀 하지 마라"

epa13373351 England?s Morgan Rogers celebrates after scoring the 1-0 goal during the UEFA Nations League match between England and Croatia at Wembley Stadium in London, Britain, 12 November 2026. EPA/NEIL HALL

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 31, 2026 Chelsea's Morgan Rogers scores their first goal with Estevao, Pedro Neto and Cole Palmer REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"거짓말, 말도 안 된다."

잉글랜드 국가대표 공격수 모건 로저스(첼시)는 클럽 동료인 콜 파머(첼시)가 잉글랜드 축구 대표팀에 헌신하지 않는다는 주장을 일축했다. 그는 첼시 팀 동료에 대한 비판을 '거짓말, 말도 안 되는 소리'라고 주장했다.

로저스가 선발 출전한 잉글랜드는 13일(한국시각) 영국 런던 웸블리에서 벌어진 크로아티아와의 유럽 네이션스리그 조별리그 경기서 2대1로 승리했다. 그는 선제골을 기록했으며, 주장 해리 케인 역시 득점에 성공했다.

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파머는 토마스 투헬 잉글랜드 감독이 그에게 인상을 남길 기회가 제한적이었다는 우려를 제기한 후 이번 소집 명단에서 제외됐다. 북중미월드컵 명단에서도 제외되었던 만 24세의 파머는 지난 9월 A매치 소집 당시 부상으로 하차한 바 있다.

Soccer Football - Premier League - Chelsea v Manchester United - Stamford Bridge, London, Britain - October 31, 2026 Chelsea's Morgan Rogers celebrates scoring their first goal with Estevao REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

로저스는 어린 시절 친구를 즉각 옹호하며, 파머가 대표팀에 대한 헌신이 부족하다는 주장을 단호히 반박했다. 그는 경기 종료 후 영국 매체 BBC 라디오와의 인터뷰에서 "그는 이곳에 오고 싶어 한다"면서 "그는 소집되기를 원했고, 언제나 그랬듯이 대표팀에 합류해 조국을 대표하고 싶어 했다"고 말했다.

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또 로저스는 "그는 작년에 부상으로 인해 상당히 침체된 시기를 보냈고 경기장에서 자신의 몸 상태가 100%라고 느끼지 못했다. 그는 이곳에 오고 싶어 하고, 최고의 모습을 보여주고 싶어 한다"면서 "하지만 그는 자신의 몸 상태도 살펴야 한다. 10년에서 15년 동안 선수 생활을 이어가길 원하기 때문에 자기 관리도 해야 한다. 더 큰 목표를 위해 몸을 관리해야 한다면 전적으로 지지해 주어야 한다"고 주장했다.

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epa13328897 Cole Palmer of Chelsea during the English Premier League match Chelsea FC against Tottenham Hotspur in London, Britain, 24 October 2026. EPA/DAVID CLIFF EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

또 그는 "이것은 잉글랜드 대표팀이나 잉글랜드에서 뛰고 싶지 않은 것과는 전혀 관련이 없다. 잉글랜드 대표팀에서 뛰고 싶어 하는 사람에게 의문을 제기하는 것은 정말 말도 안 되는 소리다. 거짓말이다"라며 "파머의 얼굴에 드러나는 기쁨과 미소, 그리고 그가 축구를 얼마나 사랑하는지 보면 알 수 있다. 그래서 나는 솔직히 이해가 되지 않고 그 역시 이해하지 못하고 있다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com