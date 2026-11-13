'프로 데뷔골 이어 태극마크까지' 김포FC 박상현, U-21 대표팀 발탁!

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[스포츠조선 박찬준 기자]김포FC(구단주 이기형 김포시장)의 유망주 수비수 박상현이 U-21 대표팀에 대체 발탁되며 생애 첫 태극마크를 달았다.

2005년생인 박상현은 올 시즌 김포에 합류해 프로 무대에 데뷔한 신예다. 특히 최근 가파른 상승세를 보이며 코칭스태프의 눈도장을 확실히 찍었다. 지난달 31일 충남아산 원정경기에서 감격적인 프로 데뷔골을 터뜨린 데 이어, 직전 치러진 안산그리너스와의 홈경기에서는 김민식의 동점골을 어시스트하며 2경기 연속 공격포인트를 기록했다.

중앙 수비수임에도 날카로운 공격 본능과 결정력을 자랑하며 팀의 핵심 전력으로 자리매김하고 있다.

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1m93-85kg의 우수한 피지컬을 가진 박상현은 큰 신장에도 불구하고 준수한 스피드와 안정적인 빌드업 능력을 두루 갖춘 현대 축구의 이상적인 수비 자원으로 평가받는다. 특히 제공권 장악을 바탕으로 세트피스 상황에서 만들어내는 위협적인 공격 기회는 대표팀 전력에도 큰 활력을 불어넣을 전망이다.

박상현은 "축구선수 생활을 하면서 대표팀 발탁이 처음 되어 아직 얼떨떨하다. 대체발탁이지만 좋은 모습을 보이며 2년 뒤에 있을 미국 LA올림픽에 최종 선발되어 올림픽 무대를 밟고 싶다"고 소감을 전했다.

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김은중 감독이 이끄는 U-21 대표팀은 14일과 17일 천안 일대에서 멕시코와 두 차례 평가전을 치른다. 1차전은 14일 오후 4시에 비공개로 진행되며 2차전은 17일 오후 7시 천안종합운동장에서 공개로 진행될 예정이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com