'캐릭 경질로 만족 못해→수뇌부도 책임져라' 맨유 서포터스 '트러스트', 이제 비판의 화살→글레이저와 랫클리프로 향하고 있다

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United fans protest against owners Jim Ratcliffe and the Glazer family outside the stadium before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester United fans protest against owners Jim Ratcliffe and the Glazer family outside the stadium before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

INEOS chairman Sir Jim Ratcliffe reacts on stage during the inauguration of the Greensand carbon capture and storage (CCS) project in Esbjerg, Denmark, on September 18, 2026. Greensand is the first project in the European Union designed to demonstrate a full CCS value chain, including the capture, transport and storage of carbon dioxide in depleted oil and gas reservoirs beneath the North Sea. (Photo by Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / AFP) / Denmark OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]맨유 팬들은 감독 경질에 만족하지 못하고 있다. 팀의 체질 개선을 위해 구단 수뇌부도 책임을 져야 한다는 것이다.

맨체스터 유나이티드 서포터스 '트러스트'는 12일(현지시각) 마이클 캐릭 감독이 경질된 이후 구단 수뇌부를 비판하며, 책임자들이 팀의 문제에 대해 책임을 질 것을 촉구했다고 로이터통신이 13일 보도했다.

맨유 구단은 지난 1월 루벤 아모링 감독 경질 이후 캐릭을 임시 감독으로 선임했으며, 그가 팀의 성적 반등을 이끌자 지난 6월, 2028년까지 2년 정식 계약을 했다. 그러나 이번 시즌 맨유는 개막 이후 극심한 부진에 빠졌다. 프리미어리그 단 1승(5무4패)만을 거두며 승점 8점으로 18위에 머물렀다. 캐릭을 경질하기로 한 맨유 수뇌부의 결정은 팀의 문제점에 대한 서포터스의 분노에서 나왔다.

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FILE PHOTO: Soccer Football - UEFA Champions League - Como v Manchester United - Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como, Italy - October 21, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Alessandro Garofalo/File Photo

여전히 구단의 대주주인 글레이저 가문은 평범한 선수들에게 과도한 지출을 하고 인프라 투자를 미룬다는 이유로 팬들로부터 강한 비판을 받아왔다. 트러스트는 성명을 통해 "이제 구단주들이 직접 해명하고 책임감을 보여야 할 때다. 하지만 내부의 불만은 단순히 경기장 안의 문제 때문만이 아니다. 전혀 그렇지 않다"라며 "공격적인 티켓 가격 정책이 서포터스와의 관계를 더욱 악화시켰다. 서포터들은 구단주들의 방만한 경영은 물론 신축 경기장 건립 야망에 대한 대가까지 요금 인상과 권리 축소라는 형태로 치를 것을 강요받고 있다"고 주장했다.

지난 7월, 맨유 구단은 기존 올드 트래포드 옆 부지에 10만명을 수용할 수 있는 신축 경기장의 예정 위치를 공개했다. 구단 측에 따르면 소수 지분 구단주인 짐 랫클리프 경의 핵심 역점 사업인 이 프로젝트를 통해 1만5000채의 주택이 조성되고 영국 경제에 연간 70억파운드 이상의 경제 기여 효과를 기대할 수 있을 것으로 전망된다.

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트러스트는 "구단주들은 고위 경영진이 방향을 전환할 수 있도록 허용해야 한다. 책임감을 보이고, 신뢰를 재건하며, 서포터즈의 목소리에 귀를 기울이고, 그들의 충성심이 축구적 성공의 근간임을 인식해야 한다. 구단 수뇌부가 계속해서 훼손하고 있는 것들을 또 한 번의 감독 교체만으로는 복구할 수 없다"고 강조했다.

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(FILES) US Argentine head coach Mauricio Pochettino looks on ahead of the 2026 World Cup Group D football match between USA and Paraguay at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 12, 2026. Manchester United sacked manager Michael Carrick on November 12, after their worst-ever start to a Premier League campaign, with USA boss Mauricio Pochettino widely expected to replace him. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)

캐릭은 2013년 알렉스 퍼거슨 감독이 구단의 통산 20번째 리그 우승을 달성하고 은퇴한 이후 구단 수뇌부가 경질한 7번째 정식 감독이다. 또 2024년 랫클리프가 구단 경영에 합류한 이후 경질된 3번째 감독이다. 후임 사령탑으론 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독이 사실상 내정된 상태다. 조만간 선임 오피셜이 나올 예정이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com