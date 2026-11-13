모레노 감독이 원하는 높은 '에너지 레벨'에 딱! 분데스서도 '최상위급 고강도' 정우영, 측면 경쟁에 '새바람'

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[스포츠조선 박찬준 기자]최근 현대축구의 화두는 '고강도'다. 많이, 빠르게, 정확하게 뛰는게 핵심이다. 아직 뚜렷한 색채가 드러나지는 않았지만, 로베르트 모레노 감독 역시 '에너지 레벨'을 강조하고 있다. 특히 측면에서 이런 기조가 눈에 띈다. 지난 9~10월 A매치에서 기술이 강점인 이강인(아틀레티코 마드리드) 보다 기동력이 뛰어난 정승원(서울)과 김민수(레인저스)가 더 좋은 평가를 받았다. 모레노식 축구에서 측면은 쉴새 없이 터치라인을 오가야 한다.

'작우영' 정우영(우니온 베를린)이 오랜만에 대표팀에 발탁된 것도 이런 이유 때문이다. 파울루 벤투 전 감독 시절 꾸준히 대표팀에 이름을 올리며 2022년 카타르월드컵도 누볐던 정우영은 2024년 3월 이후 대표팀에서 사라졌다. 유럽파 슈퍼스타들이 즐비한 '역대급 2선'의 벽을 뚫지 못했다. 2024년 항저우 아시안게임에서 득점왕에 오르기도 했지만, 기술, 속도, 마무리 모두 애매하다는 평가를 받았다.

정우영은 올 시즌 분데스리가 9경기 포함, 총 11경기에 나섰지만, 단 1개의 공격포인트도 올리지 못했다. 다른 경쟁자들에 비해 형편없는 기록이다. 하지만 모레노 감독은 정우영의 장점에 주목했다. 정우영은 분데스리가에서도 손꼽히는 에너지 레벨을 자랑한다. 구체적인 지표가 있다. 정우영은 올 시즌 분데스리가에서 총 164번의 스프린트를 기록하며, 전체 18위에 올랐다. 팀내에서는 단연 1위다. 1분 당 0.32번의 스프린트를 한다는 이야기다.

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고강도 러닝 기록도 좋다. 532번으로 전체 48위다. 수비형 미드필더 미셸 에비셔(587회)와 사이드백 톰 로테(567회)에 이어 팀내 3위를 달리고 있다. 정우영의 올 시즌 전체 뛴거리가 66.4km로 팀내에서도 7위에 불과한만큼, 매순간 엄청난 에너지 레벨을 뽐낸다고 해도 과언이 아니다. 게다가 정우영은 공격수다.

정우영은 공격포인트는 없지만, 기회 창출, 볼회수 등에서 보이지 않는 역할을 톡톡히 하고 있다. 모레노 감독이 정우영을 승선시킨 이유다. 정우영은 지난 몇년간 '에너지 레벨'이 문제로 지적된 대표팀에 활력소가 될 수 있다. 정우영은 좌우 측면 뿐만 아니라, 공격형 미드필더, 섀도 스트라이커 등도 소화할 수 있는 만큼 다양한 위치에서 활용도 가능하다.

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오랜만의 합류인만큼 의지도 남달랐다. 정우영은 "너무 오랜만에 왔다. 그만큼 노력을 많이 했던 시간이 있어서 정말 기다렸던 자리에 설 수 있었다"며 "너무 많이 생각하지 않고 팀과 동료 선수들에게 어떻게 도움을 줄 수 있을지만 생각하고 왔다"고 했다. 이어 "경기장에 들어갈 수 있다면 제가 가진 힘과 에너지를 동료에게 쏟아내 팀에 도움이 되도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com