'죄송합니다, 사과드립니다' 결국 팬들에게 고개 숙인 '악동' 임대생 그릴리시, 팀 규율 위반→3경기 결장→공개 사과

Soccer Football - Premier League - Hull City v Everton - MKM Stadium, Hull, Britain - October 11, 2026 Everton's Jack Grealish during the warm up before the match Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]'임대생' 잭 그릴리시(에버턴)이 구단 내 규율 위반으로 인해 최근 선수단 명단에서 제외되었던 일과 관련해 에버턴 서포터스에게 공식 사과했다.

이번 2026~2027시즌 초반, 맨체스터 시티에서 임대 온 그릴리시는 최근 뉴캐슬 유나이티드와의 두 차례 맞대결과 코번트리 시티전 승리를 포함해 총 세 경기에 연속 결장했다.

만 31세의 그릴리시는 12일(현지시각) 열린 더비 카운티와의 비공개 친선경기에 출전, 실점에 복귀했다.

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이후 그릴리시는 자신의 SNS를 통해 유감을 표명하며, 다시 에버턴 서포터스 앞에서 경기를 뛰고 싶다는 뜻을 강조했다. 그는 자신의 인스타그램 스토리에서 "며칠간 훈련을 잘 소화한 뒤 오늘 동료들과 함께 다시 경기장에 나서게 되어 기쁘다"면서 "지난 몇 주간 팀에 보탬이 되지 못한 점에 대해 팬들과 구단의 모든 분들께 사과드리고 싶다"라고 밝혔다.

또 그는 "나는 이 구단에서 뛰는 것을 사랑하며, 하루빨리 에버턴 유니폼을 입고 여러분 앞에서 다시 뛰고 싶다. 곧 만나자"고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth - Etihad Stadium, Manchester, Britain - August 23, 2026 Manchester City's Jack Grealish celebrates after the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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그릴리시는 최근 팀 규정을 위반한 것으로 알려졌다. 팀 훈련에 무단 결석했다. 애스턴 빌라 유스 출신은 그는 지난 2021년 맨시티로 이적했고, 2023년 역사적인 첫 트레블(3관왕)의 주역이 됐다. 그러나 이후 부진했고, 주전 자리를 잃었다. 악동 이미지가 강하다. 자유분방했다. 사생활 이슈와 훈련 무단 결석 등으로 자주 구설수에 올랐다. 파티와 음주도 즐겼다.

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그릴리시는 지난 시즌 에버턴에서 임대 선수로 뛰었고, 프리시즌을 맨시티에서 보낸 후 다시 에버턴으로 임대왔다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com