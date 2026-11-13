충격 이적설! '韓 국가대표 은퇴설 종결' 김민재, 또 판매 대상인가..."젊은 CB 대체자 고려 중, 일단 구단과 미래 논의 예정"

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 한국이 2대0으로 승리했다. 김민재가 팬들에게 인사하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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[스포츠조선 이현석 기자]김민재의 이적 가능성이 다시 한번 등장했다.

독일의 바이에른앤저머니는 12일(한국시각) 크리스티안 폴크 기자의 보도를 인용해 '갈라타사라이, 베식타스, 유벤투스가 최근 김민재에 관심을 보였다'고 보도했다.

바이에른앤저머니는 '만약 김민재가 팀을 떠날 경우, 바이에른 뮌헨은 토마스 아라우호와 핀 옐취를 포함한 젊은 센터백들을 잠재적 대체 선수로 고려하고 있다. 바이에른은 김민재와 직접 만나 그의 미래에 대해 논의할 예정이다'고 전했다.

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김민재는 2023년 여름 나폴리에서 데뷔 이후 최고의 시간을 보낸 후 바이에른 뮌헨으로 이적했다. 세계 최고의 팀 중 하나로 꼽히는 바이에른의 주전으로 자리 잡았지만, 빅클럽 생활은 쉽지 않았다. 실수 한 번에 쏟아지는 온갖 비난, 빡빡한 일정 탓에 최고의 경기력을 유지하기가 쉽지 않았다.

이 과정에서 김민재는 주전 자리를 뺏기기도 했다. 2025~2026시즌 당시 바이에른은 주전급 자원인 요나단 타를 데려왔다. 타 영입 이후 김민재는 확실한 3옵션으로 밀려났다. 중요 경기에서는 언제나 타와 다욧 우파메카노가 나섰다. 줄어든 입지 탓에 김민재는 지난여름 이적시장에서 팀을 떠날 가능성이 계속 제기되기도 했다.

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김민재는 이적 대신 증명을 원했다. 2026~2027시즌 다시 단단한 수비력을 갖춘 정상급 선수의 퍼포먼스를 보여주고 있는 김민재는 3옵션이 아닌 주전 경쟁자로서 선발로 나서며 활약하고 있다. 타, 우파메카노와 경쟁하는 수준까지 올라왔다.

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김민재의 경기력에 영입 관심을 갖는 팀들도 늘어났다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 디펜딩 챔피언인 아스널이 여름 이적시장 직후 김민재에게 관심을 보인다는 소식이 쏟아졌다. 뒤이어 세리에A 명문인 AC밀란 등도 관심을 보인 가운데, 유벤투스, 베식타스 등도 관심을 보이며 내년 여름 거취에 다시금 이목이 쏠리게 됐다.

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한편 바이에른은 올 시즌이 진행되는 가을 시점부터 김민재와 미래에 대해 논의할 것이라 알려졌다. 재계약 등을 논의하는 과정에서 어떤 결과가 나올지도 여름 선택에 중요한 영향을 미칠 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com