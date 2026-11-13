[오피셜]'메시는 떠났지만 그는 남았다' 리오넬 스칼로니 감독, 아르헨티나 대표팀 2030년까지 연장 계약..'메시 10번 유니폼, 당분간 비워둔다'

Argentina's football team coach Lionel Scaloni speaks during a press conference at the Argentine Football Association (AFA) training camp in Ezeiza, Buenos Aires Province, on November 12, 2026, ahead of the friendly matches against Uruguay and Costa Rica. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

Argentina's football team coach Lionel Scaloni gets emotional during a press conference at the Argentine Football Association (AFA) training camp in Ezeiza, Buenos Aires Province, on November 12, 2026, ahead of the friendly matches against Uruguay and Costa Rica. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]슈퍼스타 리오넬 메시는 아르헨티나 대표팀을 떠났지만 사령탑 리오넬 스칼로니는 남았다. 아르헨티나축구협회는 스칼로니를 다시 붙잡았다.

축구협회는 12일(현지시각) 스칼로니 감독과 2030년까지 계약을 연장했다고 발표했다. 따라서 그는 아르헨티나를 이끌고 세 차례 월드컵 본선에 나서는 최초의 사령탑이 될 발판을 마련했다고 AP통신이 전했다.

만 48세인 스칼로니 감독은 2022년 카타르월드컵에서 아르헨티나의 우승을 이끌었으며, 올해 열린 북중미월드컵 결승전에서는 스페인에 0대1로 패해 준우승을 차지했다. 그의 기존 계약은 오는 12월 만료될 예정이었다.

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스칼로니 감독은 기자회견에서 "고심 끝에 코칭스태프 및 가까운 지인들과 상의한 결과, 계속 동행하는 것이 최선의 길이라고 결정했다. 합의는 매우 신속하게 이루어졌다"고 밝혔다.

그는 2021년과 2024년 코파 아메리카 우승까지 차지하며 아르헨티나 대표팀 역사상 가장 성공적인 감독으로 평가받고 있다. 그는 지난 7월 스페인과의 월드컵 결승에서 패한 이후 자신의 거취에 의문을 제기한 바 있다. 스칼로니 체제에서 성공의 핵심적인 역할을 했던 메시는 북중미월드컵을 끝으로 지난달 A매치 차출 때 대표팀 은퇴했다. 메시가 더이상 아르헨티나 줄무늬 유니폼을 입는 일은 없다.

Argentine Football Association (AFA) president Claudio "Chiqui" Tapia (L) and Argentina's football team coach Lionel Scaloni pose for a photograph during a press conference at the AFA training camp in Ezeiza, Buenos Aires Province, on November 12, 2026, ahead of the friendly matches against Uruguay and Costa Rica. (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)

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스칼로니 감독은 "보내주신 모든 애정에 감사드린다. 계속하기로 결정한 데에는 의심할 여지 없이 팬들의 영향이 컸다. 팬들이 대표팀 경기를 보며 느끼는 기쁨을 계속해서 선사하고 싶으며, 그 기쁨이 이어지기를 바란다"고 말했다.

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새로운 계약 기간을 모두 채울 경우, 스칼로니는 아르헨티나 대표팀을 이끌고 세 번의 월드컵을 치르는 첫 번째 감독이 된다. 2018년 임시 감독으로 처음 지휘봉을 잡았던 스칼로니는 "첫날 가졌던 것과 똑같은 추진력과 열정을 가지고 있으며, 계속할 수 있게 되어 기쁘다"고 말했다. 클라우디오 타피아 아르헨티나축구협회장은 "이는 아르헨티나 축구를 위한 최선의 결과이며, 모두가 원했던 우리 모두가 바랐던 일"이라고 의미를 부여했다.

(FILES) Argentina's forward #10 Lionel Messi (L) celebrates with Argentina's coach #00 Lionel Scaloni after they won the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between The Netherlands and Argentina at Lusail Stadium, north of Doha on December 9, 2022. Argentine football player Lionel Messi said on August 31, 2026, he is retiring from international football after leading Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

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스칼로니 감독은 이제 메시의 대표팀 은퇴와 연령 문제로 차기 월드컵 출전이 어려운 다수 베테랑 선수들의 불가피한 이탈에 따른 대표팀의 세대교체를 단행해야 한다. 그는 "이제 우리 과정의 중요한 단계가 시작된다. 치고 올라오는 젊은 선수들에게 기회를 줄 것이다. 인내심이 필요하다. 그들은 엄청난 잠재력을 지녔지만, 메시나 앙헬 디 마리아, 니콜라스 오타멘디 같은 선수들이 보여주었던 활약을 펼칠 준비는 아직 되어 있지 않았을 수 있다"고 했다.

(FILES) Argentina's captain and forward Lionel Messi (L) holds the FIFA World Cup Trophy alongside Argentina's coach Lionel Scaloni as they step off a plane upon arrival at Ezeiza International Airport after winning the Qatar 2022 World Cup tournament in Ezeiza, Buenos Aires province, Argentina on December 20, 2022. Argentine football player Lionel Messi said on August 31, 2026, he is retiring from international football after leading Argentina to a second successive World Cup final. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

미드필더 니콜라스 파스, 프랑코 마스탄투오노, 발렌틴 바르코를 비롯해 공격수 마티아스 소울레, 잔루카 프레스티아니 등이 앞으로 더욱 중추적인 역할을 맡게 될 유망주들로 평가받고 있다. 스칼로니 감독은 메시의 은퇴 이후 아르헨티나가 치르는 첫 경기인 다가오는 우루과이(14일), 코스타리카(18일)와의 친선경기에서 누구에게도 메시의 등번호 10번 유니폼을 입히지 않을 것이라고 했다. 스칼로니 감독은 "누구에게 그 번호를 줄지 아직 결정하지 않았다. 의무적으로 배정해야 할 시점이 오기 전까지는 정하지 않을 것이다. 그때가 되면 누가 받게 될지 지켜볼 것"이라며 "최종 결정을 내리게 되면 영구적인 주인이 되기를 바란다. 10번 유니폼을 여러 선수에게 계속 돌리고 싶지 않다. 배정하게 된다면 그 번호를 진정으로 자신의 것으로 만들 수 있는 선수에게 돌아가기를 희망한다"라고 말했다.