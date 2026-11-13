'손흥민, 유럽 복귀 가능?' 스페인 언론, 내년 1월부터 협상 가능한 선수들 중 'SON' 언급...'LA서 이적료 없이 떠날 수 있어'

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[스포츠조선 박찬준 기자]손흥민이 곧 자유의 몸이 된다.

13일(한국시각) 스페인 아스는 2027년 1월부터 자유롭게 협상을 시작할 수 있는 선수들을 정리했다. 아스는 '2027년 6월 계약이 만료되는 축구 선수들에게 1월 이적시장은 본격적인 카운트다운의 시작을 알리는 시점이 될 것'이라고 했다. 보스만룰 때문이다. 국제축구연맹(FIFA) 선수의 지위 및 이적에 관한 규정 제18조 3항에 의하면, 선수들은 계약 만료일까지 6개월 이하가 남았을 때 다른 구단과 자유롭게 협상하고 계약을 체결할 수 있다. 다만, 영입을 원하는 구단은 이에 앞서 현 소속 구단에 서면으로 통보해야 한다.

올해 이런 상황에 놓인 선수들이 제법 많다. 그 중에는 손흥민의 이름도 있었다. 손흥민은 2025년 여름 미국 메이저리그사커의 LA FC로 이적했다. 앞서 토트넘에서 10년간 활약하며 아시아 최초의 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 등을 거머쥐며 최고의 공격수 중 한명이었던 손흥민은 새로운 도전을 위해 미국 무대에 나섰다. 손흥민은 미국에서도 최고 스타 대우를 받으며, 기대만큼의 활약을 펼쳤다.

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손흥민과 LA FC의 계약은 2027년 6월 마무리된다. 아직 재계약 관련 이야기는 없는 상황이다. 손흥민은 1월부터 자유롭게 다른 팀과 이야기를 나눌 수 있다. 최근 부진한 모습을 보이고 있지만, 엄청난 마케팅 가치를 지닌 손흥민을 이적료 없이 데려올 수 있는 것은 분명 장점이다. 슈팅 능력도 여전하다. 아스는 '대서양을 건너면, 대한민국의 손흥민이 로스앤젤레스에서 이적료 없이 팀을 떠날 수도 있다'고 했다.

손흥민 뿐만 아니라 많은 스타급 선수들이 보스만룰 혜택을 받는데, 가장 눈에 띄는 것은 역시 맨유의 에이스 브루노 페르난데스다. 페르난데스의 거취는 불투명한 상황이다. 골키퍼 중 대어가 많은데 티보 쿠르투아, 알리송 베키르, 마누엘 노이어가 내년 여름 계약이 만료되고, 수비수 중에는 마리오 에르모소, 이니고 마르티네스, 칼리두 쿨리발리, 안토니오 뤼디거, 리산드로 마르티네스, 버질 반 다이크 등의 거취도 애마한 상황이다.

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야신 아야리, 마테오 코바치치, 케빈 더 브라이너, 하칸 찰하놀루, 루카 모드리치 등도 공짜로 데려올 수 있는 선수들이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com