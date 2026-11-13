'충격, 형 아닌 동생이 PK 차는 거였다' 지단 박살낸 이탈리아 만치니 감독, 프랑스전 역전승 후 깜짝 고백..'에스포지토 형제' 페널티킥 순번 혼선있었다

Italy's coach Roberto Mancini sings the national anthem prior to the UEFA Nations League soccer match between Italy and France in Milan, Italy, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)

TOPSHOT - Italy's forward #15 Pio Esposito celebrates with Italy's forward #07 Sebastiano Esposito after scoring a penalty during the UEFA Nations League - League A day 5 group 1 - football match between Italy and France, at San Siro Stadium in Milan on November 12, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]"페널티킥 키커에 혼동이 있었다. 형이 아니고 동생이 먼저였다."

이탈리아 대표팀 사령탑 로베르토 만치니 감독이 프랑스 상대로 에스포지토 형제의 페널티킥 키커가 순서에 혼동이 있었다고 고백했다.

이탈리아는 13일(한국시각) 이탈리아 밀라노 산시로에서 벌어진 프랑스와의 유럽 네이션스리그 조별리그 홈 경기서 선제골을 내주고도 3대1 역전승을 거뒀다. 이탈리아는 홈에서 프랑스를 64년 만에 제압했다.

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만치니 감독은 프랑스전에서 에스포지토 형제가 누가 페널티킥을 먼저 찰 것인지를 두고 혼동했다고 공개했다. 이탈리아는 프랑스 상대로 골키퍼 돈나룸마의 치명적인 실수를 틈탄 마이클 올리세에게 10분 만에 선제골을 내줬다. 하지만 이탈리아는 피오 에스포지토가 동점골을 넣은 뒤 세바스티아노 에스포지토가 페널티킥을 실축했으나, 다비데 프라테시와 피오 에스포지토의 연속 득점으로 경기를 뒤집었다. 세바스티아노는 피오의 친형이다. 피오가 세살 어리다. 에스포지토 형제는 이번 이탈리아 대표팀에 동반 차출됐다.

Italy's Pio Esposito, right, celebrates after scoring a goal during the UEFA Nations League soccer match between Italy and France in Milan, Italy, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

만치니 감독은 역전승 후 기자회견에서 "이른 시간에 실점한 뒤 고개를 숙였다면 서너 골을 더 내줄 수도 있었지만, 대신 침착함을 잘 유지했다. 우리는 용기 면에서 더 발전해야 한다. 시간이 걸리는 일이며 팀의 고참 선수들이 그 과정을 도와주길 바란다"고 말했다. 또 그는 세바스티아노 에스포지토가 첫 번째 페널티킥 키커로 나섰을 때 터치라인 쪽에서 혼선이 있었다고 밝혔다. 만치니 감독은 "명단 첫 번째가 피오였고 그다음이 세바스티아노였기 때문에 형제끼리 헷갈렸던 것 같다. 다음에는 다시 혼동하지 않을 것"이라고 답했다. 결과적으로 형이 실축한 페널티킥은 동생이 찼어야 한다는 것이다.

Soccer Football - UEFA Nations League - Group A1 - Italy v France - San Siro, Milan, Italy - November 12, 2026 Italy's Sebastiano Esposito looks dejected after missing a penalty REUTERS/Claudia Greco

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페널티킥 실축 직후 세바스티아노 에스포지토는 교체되었고, 이탈리아는 두 골을 더 터뜨렸다.

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만치니 감독은 "나는 감독이기에 결정을 내려야 한다. 세바(세바스티아노)가 다소 지쳐 있었기 때문에 오른쪽 측면에 속도가 필요했다. 페데리코 디마르코 역시 세트피스 상황에서 우리에게 옵션을 줄 수 있었는데, 정통 윙어는 아니지만 그 역할을 소화할 수 있다"고 설명했다.

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선발 4-3-3 라인업에 대해 일부 의구심이 있었으나, 볼로냐의 윙어 니콜로 감비아기는 왼쪽 측면에서 어시스트를 기록했고, 또 페널티킥을 얻어내며 인상적인 활약을 펼쳤다. 만치니 감독은 "디마르코는 윙백이지만 많이 뛸 수 있고 훌륭한 킥 능력을 갖추고 있다. 항상 그 자리에서 뛸 수 있는 것은 아니겠지만, 소화할 수 있는 경기들이 있다"고 말했다.

만 21세가 된 피오 에스포지토는 A매치 14경기 만에 9번째 골을 기록한 뛰어난 재능이다. 만치니 감독은 "그가 앞으로 훨씬 더 많은 골을 넣기를 바란다. 피오 뿐만 아니라 다른 모든 선수의 골이 필요하지만, 그는 분명 많은 골을 넣을 수 있는 선수"라고 말했다.

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Italy's coach Roberto Mancini reacts prior to the UEFA Nations League soccer match between Italy and France in Milan, Italy, Thursday, Nov. 12, 2026. (AP Photo/Luca Bruno)

이탈리아는 현재 승점 10점으로 네이션스리그 조 선두에 올라 있어 오는 16일 벨기에 원정에서 무승부만 거둬도 8강에 진출할 수 있다. 만치니 감독은 "대표팀에 돌아와 이 팀이 원래 있어야 할 자리로 돌아가도록 도울 수 있어 기쁘다. 우리는 오직 축구를 통해서만 그것을 해낼 수 있다. 이탈리아가 특정 목표들을 달성하도록 돕기 위해 노력하는 것이 매우 기쁘다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com