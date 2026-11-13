[오피셜]'손흥민의 토트넘 스승' 포체티노, 맨유 새 사령탑 확정..2.5년 계약-리버풀전 데뷔

맨유 새 사령탑에 부임한 포체티노 감독 캡처=맨유 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]아르헨티나 출신 마우리시오 포체티노가 오는 18일부터 맨체스터 유나이티드 감독직을 맡기로 최종 합의했다.

맨유 구단은 13일 공식 채널을 통해 포체티코 감독 선임을 발표했다. 맨유 경영진은 미국축구협회, 마우리시오 및 그의 코칭스태프가 미국 국가대표팀에서의 당면 업무를 마친 후 계약을 해지하는 데 합의했다. 영국 매체 BBC에 따르면 포체티노와 맨유의 계약 기간은 2.5년으로 2029년 6월까지다. 맨유는 위약금으로 미국축구협회에 1000만달러를 지불할 예정이다.

앞서 맨유 구단은 레전드 출신 마이클 캐릭 감독을 리그 개막 3개월 만에 경질했다. 맨유는 현재 이번 시즌 프리미어리그 18위로 부진하다. 리그 개막 후 10경기에서 1승5무4패(승점 8)다.

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포체티노 감독은 고강도의 공격적인 축구 스타일과 강하고 결속력 있는 팀을 만드는 데 재주가 있다는 평가를 받고 있다. 팀을 위해 헌신하며 또 개별 선수들을 육성하는 데 일가견이 있다. 포체티노는 여러 리그에 걸쳐 최고 수준의 무대에서 꾸준히 성과를 내왔다. 그는 2009년 스페인 에스파뇰에서 감독 경력을 시작했으며, 이후 EPL 사우샘프턴에 합류해 2014년 구단 역대 프리미어리그 최다 승점 기록을 달성했다.

(FILES) US Argentine head coach Mauricio Pochettino speaks during a press conference at Los Angeles Stadium in Los Angeles on June 11, 2026, on the eve of the 2026 World Cup football match between USA and Paraguay. Manchester United announce Mauricio Pochettino as new manager, the club announced on its website, November 13, 2026. He has agreed to become the Manchester United men?s head coach from 18 November. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)

손흥민, 해리 케인 등과 토트넘 홋스퍼에서 보낸 5번의 풀 시즌 동안 포체티노는 구단을 유럽챔피언스리그 단골 진출팀으로 자리매김하게 했으며, 4시즌 연속 본선 진출을 확정 짓고 2019년에는 구단 역사상 첫 대회 결승 진출을 이끌었다. 결승에서 리버풀에 패하면 준우승했다.

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2021년에는 파리생제르맹에 합류해 리그1 우승, 쿠프 드 프랑스 우승, 트로페 데 샹피옹 우승을 차지한 뒤 2023년 첼시에 부임했다. 가장 최근에는 미국 대표팀을 이끌고 북중미월드컵 16강 진출을 달성했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com