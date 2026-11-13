'충격, 마이클 캐릭만 떠나는 게 아니다' 감독을 저격했던 주장 브루노 페르난데스, 맨유의 두번째 재계약 제안도 거절..구단은 옵션 발동 가능

Manchester United's Bruno Fernandes reacts during the English Premier League soccer match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, England, Sunday, Nov. 8, 2026. (AP Photo/Ian Hodgson)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]포르투갈 국가대표 미드필더 브루노 페르난데스가 맨체스터 유나이티드와 결별하는 수순을 밟고 있다. 맨유 주장 페르난데스가 구단의 두 번째 재계약 제안을 거절한 것으로 전해졌다.

페르난데스는 이번 2026~2027시즌 종료 후 계약이 만료되지만, 구단은 2028년까지 계약을 12개월 연장할 수 있는 옵션을 갖고 있다. 맨유는 그러한 상황을 피하기 위해 만 32세인 페르난데스의 기존 계약을 연장하고자 최근 몇 달간 그의 대리인들과 협상을 벌여왔다. 그런데 영국 매체 BBC에 따르면, 페르난데스는 올드 트래포드 잔류를 위한 구단의 두 번째 재계약 제안도 거절했다.

맨유가 페르난데스와 새로운 계약에 합의하지 못할 경우, 구단은 1월 1일 이전에 그의 계약에 포함된 12개월 연장 옵션을 발동할 것이 거의 확실시된다. 1월 1일이 되면 계약 만료까지 6개월 미만이 남게 되어, 그가 해외 구단들과 사전 계약(보스만룰에 따라)을 체결할 수 있게 된다. 페르난데스가 언제 제안을 거절했는지는 불분명하지만, 현재 구단 내부의 혼란을 고려할 때 조속한 해결이 이루어질 가능성은 낮아 보인다.

Advertisement

Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes holds the ball during a penalty kick in the English Premier League football match between Manchester United and Aston Villa at Old Trafford in Manchester, north west England, on November 8, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

마이클 캐릭 감독은 구단이 40년 만에 최악의 프리미어리그 시즌 출발을 보인 끝에 12일(현지시각) 경질됐다. 미국 대표팀 감독인 마우리시오 포체티노가 캐릭의 후임 사령탑으로 확정됐다. 아르헨티나 출신인 그는 오는 22일 리버풀 안필드에서 열리는 라이벌 리버풀과의 원정 경기에서 처음으로 팀을 지휘할 것이다. 맨유는 포체티노의 부임이 페르난데스가 구단에 미래를 맡기도록 설득하는 계기가 되기를 기대하고 있다고 한다.

페르난데스는 2019년 여름, 포체티노가 이끌던 토트넘과 링크가 된 적이 있다. 당시 그는 스포르팅에서 토트넘으로 이적이 성사되는 것 같았지만 무산됐다. 하지만 6개월 뒤 2020년 1월, 맨유와 계약했다.

epa13363509 Manchester United manager Michael Carrick reacts after the English Premier League match between Manchester United and Aston Villa in Manchester, Britain, 08 November 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

Advertisement

지난 시즌 EPL 올해의 선수상을 받기도 했던 페르난데스는 이번 시즌 총 13경기에 출전해 6골을 기록하고 있다. 그는 코모(이탈리아)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 경기서 완패 이후 캐릭 감독의 전술을 공개 비판했다가 팬들로부터 질타를 받기도 했다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com