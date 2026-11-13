'갈등설 종식' 다시 손잡은'캡틴' 손흥민+'96라인' 김민재-황인범-황희찬 모두 선발...'또 다시 4-4-2' 모레노호, 사우디전 명단 발표[오피셜]

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[스포츠조선 박찬준 기자]다시 손을 잡은 '캡틴' 손흥민(LA FC)과 '96라인' 트리오가 사우디 아라비아 격파에 나선다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디와 친선경기를 치른다. 사우디는 10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 아시아에선 한국(32위)에 이어 5번째 강호다.

한국은 역대 전적에서 사우디와 5승9무5패로 팽팽히 맞섰다. 하지만 최근에는 2005년 8월 0대1로 패한 이후 치른 6경기에서 2승4무(승부차기 승리는 무승부로 기록)로 무패를 달리고 있다.

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당초 이번 경기는 1월 아시안컵을 대비하기 위해 준비됐다. 하지만 사우디 정세 문제로 아시안컵이 12월로 연기되며 성격이 애매해졌다. 11월27일 계약이 만료되는 모레노 감독의 거취도 불투명했다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 추가골을 넣은 오세훈이 손흥민, 희찬과 함께 환호하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

하지만 이보다 중요한 것이 있었다. '내부 분위기'였다. 9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(살케)의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 대표팀 내 상황은 최악으로 치달았다.

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이번 A매치가 마지막 기회였다. 1월 예정된 아시안컵이 연기되며, 한국 축구는 시간을 벌었다. 로베르트 모레노 감독은 이번 2연전을 앞두고 논란의 핵심인 손흥민 이재성 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 한 자리에 모아 내부에서 풀겠다는 강한 의지였다. 주장 완장 역시 그대로 손흥민에게 맡기기로 하며 정면 돌파에 나섰다.

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선수들도 부정적인 여론에 부담을 느낀 듯했다. 가뜩이나 2026년 북중미월드컵 실패 이후 식었던 축구 열기가 내분설로 더 차가워졌다. 방송사가 중계권을 포기할 정도로 대표팀을 둘러싼 시선은 곱지 않았다. 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻기 위한 노력을 이어갔다.

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회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다. 결국 이들은 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 발표했다.

더 이상의 지탄을 피하기 위한 미봉책인지, 진짜 의기투합인지는 알 수 없지만, '원팀'을 위한 첫발을 뗐다는 점에서는 분명 의미가 있다. 이들은 입장문에서 '저희는 오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료'라며 '서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하며, 한국 축구의 다음 페이지를 써 내려갈 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다'고 밝혔다.

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이어 '국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있다'며 '이번 평가전에서도 한마음으로 최선을 다해 한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 여러분의 격려와 응원에 보답하겠다'고 약속했다.

이어 손흥민이 공식 기자회견에 나서며 다시 한번 이에 대해 언급했다. 입장문의 배경에 대해 설명한 손흥민은 "대표팀에 대해 말이 많이 돌다 보니 쉽지 않은 시간을 보냈다"라며 "이런 것들로 인해 선수들끼리 서로 더 이야기할 기회를 가진 좋은 시간이었다. 이런 것이 팀이 건강해지고 성장하는 과정이라 생각한다"고 설명했다. 이어 "A매치 2연전을 앞두고 선수들과 만나는 것 자체가 엄청나게 즐거운 일"이라며 "축구를 잘하는 선수들끼리 모여서 훈련하고 또 경쟁하고 하는 게 소중한 기회이자 경험이다. 이런 마음은 언제든 변함이 없다"고 강조했다.

손흥민은 이번 입장문을 계기로 더는 대표팀의 불화설이 나오지 않기를 바란다고 했다. 그는 "모든 사람이 다른 생각과 환경 속에서 성장해온 만큼 서로 불편한 점은 당연히 생길 수밖에 없다"며 "그런 부분들은 고참 선수들이 떠안아야 하는 부분이고, 어린 선수들도 이해하고 넘어가 줘야 한다. 입장문에 이런 생각들이 잘 표현됐다고 생각하고, 앞으로 이런 이야기가 나오지 않았으면 좋겠다"고 했다.

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그러면서 대표팀 문제는 내부에서 해결하겠다며, 앞으로 경기력으로만 평가받고 싶다는 뜻도 전했다. 손흥민은 "감독님께서도 대표팀 안에서 있었던 일들은 최대한 안에서 해결해야 한다고 말씀하셨다"라며 "저 역시 이런 문제는 대표팀 내부에서 해결해야 한다고 생각한다. 많은 팬이 이해해 주셨으면 좋겠다"고 말했다. 이어 "우리가 이야기를 나누면서 한 목표, 한 방향으로 가기로 잘 이야기를 나눴으니까 앞으로 대표팀의 경기력에 관해서만 이야기해주셨으면 한다"고 덧붙였다.

일련의 과정을 지켜본 모레노 감독은 "5명의 선수가 대표팀을 어떤 방향으로 끌어나갈지 대화를 나눴다는 게 긍정적"이라며 "모든 선수가 좋은 인격을 가지고 있고, 같은 목표를 향해 어떻게 발전할지 고민하고 노력하고 있다"고 강조했다. 이어 "선수들이 같은 자리에서 얼굴을 마주 보고 앉아 어른처럼 대화를 나눈 게 감독으로서 굉장히 자랑스럽게 여겨진다"고 덧붙였다.

때문에 이번 경기는 입장문을 낸 이들의 진정성을 볼 수 있는 무대다. 원팀으로 함께 하는 모습, 머리 박고 뛰는 모습을 보여야 식어버린 팬들의 마음을 돌릴 수 있다. 이들에게 판을 깔아준 것인지 모레노 감독은 이재성을 제외하고 입장문을 함께 한 선수들을 모두 내보냈다.

모레노 감독은 4-4-2 카드를 다시 꺼냈다. 투톱은 변함없이 손흥민과 오현규(베식타시)가 자리했다. 좌우 날개에는 황희찬과 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범과 박진섭(저장)이 꾸렸다. 포백은 조현택(울산)-김민재-이한범(클럽 브뤼헤)-설영우(아우크스부르크)가 구성했다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com