결국 오피셜! 캐릭 경질에 '캡틴 브루노'까지 깜짝 결별?…'두 번째 재계약 거절'→맨유 수뇌부 '골머리'

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[스포츠조선 강우진 기자]맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭을 경질했고, 주장 브루노 페르난데스까지 정리할 수 있다는 주장이 나온다.

스페인 매체 '피차헤스'는 13일(한국시각) '맨유는 마이클 캐릭 감독 경질과 마우리시오 포체티노 감독 부임 이후 새로운 국면을 맞이하고 있다'며 '페르난데스가 맨유의 두 번째 재계약 제안을 거절했다'고 보도했다.

AFP연합뉴스

페르난데스는 구단이 제시한 조건이 충분하지 않다고 판단한 것으로 보인다. 페르난데스의 계약은 오는 2027년 7월 만료된다. 합의에 이르지 못할 경우, 그는 내년 1월부터 해외 구단들과 협상을 진행할 수 있다. 페르난데스와 맨유 수뇌부의 재계약 협상은 지난여름 시작됐다. 첫 번째 제안은 거절당했고, 몇 달이 지난 뒤 구단이 재정적인 조건을 개선해 다시 제안했지만, 이번에도 같은 답변을 받았다. 가장 큰 이견은 연봉과 새로운 계약 기간에 있다. 페르난데스는 팀 내 자신의 중요성에 걸맞은 조건을 원하고 있다. 반면 맨유는 향후 몇 시즌 동안의 연봉 체계를 무리하게 훼손하지 않으면서 그의 잔류를 보장하려 하고 있다.

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그가 두 번째 제안까지 거절하면서 페르난데스의 잔류를 최우선 과제로 여기는 구단 수뇌부는 난관에 부딪혔다. 아직 협상이 결렬된 것은 아니지만, 힘겨운 줄다리기가 예상된다.

페르난데스는 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 21개의 도움을 기록하며 리그 신기록을 세웠다. 그는 활약을 인정받아 해당 시즌 FWA 올해의 축구 선수상과 PFA 올해의 선수상을 받았다. 페르난데스는 이번 시즌에는 비교적 부진하다. 리그 9경기에서 4골 2도움을 기록하고 있다. 팀 전체의 경기력도 기대에 크게 미치지 못하고 있다.

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감독 교체는 향후 페르난데스의 재계약 협상에도 영향을 미칠 수 있다. 포체티노는 토트넘 홋스퍼 감독 시절부터 페르난데스를 알고 있다. 그는 2019년 페르난데스 영입을 추진했지만, 스포르팅 CP가 이적을 막으면서 거래는 성사되지 않았다. 이제 두 사람은 마침내 올드 트래퍼드에서 함께할 가능성이 생겼다. 그는 팀의 순위를 끌어올리기 위해 페르난데스에게 어떤 역할을 부여할지 결정해야 한다. 팀에 더이상 필요 없다는 판단이 선다면 그와의 결별도 고려할 수 있다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com