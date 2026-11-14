'충격, 추가시간 선제 실점' 너무 답답한 공격! 한국, 사우디아라비아와 전반전 0-1..'모레노 감독, 전술 변화 필요하다'

슛하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

애국가 부르는 한국 축구 국가대표팀 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 선수들이 애국가를 부르고 있다. 2026.11.13 ondol@yna.co.kr

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구대표팀의 공격은 답답했다. 손흥민 이강인 오현규 그 누구도 사우디아라비아 수비를 뚫지 못했다. 전반 막판, 상대에게 선제골을 내주며 끌려갔다.

한국 축구 대표팀(FIFA랭킹 32위)은 13일(한국시각) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 벌어진 사우디아라바아(55위)와의 친선 경기서 전반전을 0-1로 마쳤다. 원래 이 경기는 사우디에서 열릴 예정이었지만 중동 정세 불안으로 개최지를 중립 지역인 도하로 옮겼다.

로베르토 모레노 한국 임시 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 주장 손흥민과 불화설에 얽혔던 '96라인' 황희찬 황인범 김민재를 모두 선발 라인업에 올렸다. 최전방에 손흥민-오현규, 허리에 황희찬-황인범-박진섭-이강인을 세웠다. 측면에 선 황희찬과 이강인이 돌파를 책임졌다. 중앙에서 황인범과 박진섭이 연결 고리를 맡았다. 포백에 조현택-김민재-이한범-설영우, 골키퍼 김승규를 선발로 넣었다.

Advertisement

사우디는 4-2-3-1 전형으로 맞섰다. 최전방에 압둘라 알할단, 2선에 마르완 알사하피-모하메드 칸노-모하메드 알카흐타니, 수비형 미드필더로 나세르 알다우사리-알둘라 알카이바리, 포백에 모테브 알하르비-압둘엘라 알알리-하산 알타바크티-아부 알사마트, 골키퍼 모하메드 알오와이스가 먼저 나섰다.

한국은 경기 초반, 상대의 강한 전방 압박에 패스 연계가 매끄럽지 않았다. 후방 빌드업이 맘대로 되지 않았다. 선수들의 결정적인 패스 연결이 부정확했다. 패스 타이밍도 잘 맞지 않았다. 좁은 지역에서 볼터치가 불안정했다. 좀처럼 상대를 위협할 기회를 만들지 못했다. 손흥민과 오현규의 투톱이 슈팅 기회를 거의 잡지 못했다.

애국가 부르는 한국 축구 국가대표팀 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 선수들이 애국가를 부르고 있다. 2026.11.13 ondol@yna.co.kr

Advertisement

사우디는 전체 라인을 끌어올려 전방 프레싱을 가했다. 사우디의 수비 뒷공간은 매우 넓었다. 그런데 태극전사들은 사우디의 뒷공간을 효과적으로 공략하지 못했다. 한국도 전방 압박을 가했지만 사우디가 빠른 전환 패스로 풀어냈다.

Advertisement

한국은 전반 19분, 손흥민의 왼발슛이 골대를 살짝 벗어났다. 슛의 임팩트가 약했다. 전반 시작 후 만들어낸 가장 좋은 찬스였다. 한국은 전반 25분, 조현택이 위험한 태클로 경고 한장을 받았다. 한국은 전반 28분 골키퍼 김승규가 상대 알사히피의 강력한 슈팅을 막아내 실점 위기를 넘겼다.

슛하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr

Advertisement

한국은 전반 추가시간에 선제골을 얻어맞았다. 알사히피가 공간을 돌파한 후 김승규까지 제치고 빈 골문에 차 넣었다. 한국은 공격을 잘 풀어내지 못했다. 손발을 오래 맞춘 주전급 선수들이 대부분 선발 출전했지만 사우디 수비를 뚫지 못했다. 한국이 0-1로 뒤진채 전반전을 마쳤다. 모레노 감독이 하프타임을 이용해 선수들에게 뭘 주문할 지, 또 어떤 전술적 변화를 가져올 지 귀추가 주목된다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com