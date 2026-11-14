[사우디전]이대로 질 수 없다! 황희찬 컷백→이재성 마무리...한국, 사우디에 2-3 추격(후반 24분)

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[스포츠조선 박찬준 기자]모레노호가 한 골을 만회했다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 친선경기에서 후반 24분 2-3으로 끌려가고 있다. 사우디는 10월 기준 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 아시아에선 한국(32위)에 이어 5번째 강호다. 한국은 역대 전적에서 사우디와 5승9무5패로 팽팽히 맞섰다. 하지만 최근에는 2005년 8월 0대1로 패한 이후 치른 6경기에서 2승4무(승부차기 승리는 무승부로 기록)로 무패를 달리고 있다.

경기 전 희소식이 있었다. 9~10월 A매치에서 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(살케)의 은퇴설이 불거지며, 수면 아래 있던 대표팀 내 갈등이 세상에 공개됐다. 국회 국정감사에서는 그간 대표팀 내에서 손흥민(LA FC)을 지칭하는 '7번 선수'라는 단어까지 나왔다. 대표팀 내 상황은 최악으로 치달았다.

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좋지 않은 여론을 의식해서인지, 10일 시작된 대표팀의 완전체 훈련부터 불화설을 씻기 위한 노력을 이어갔다. 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴고, 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리는 데 애를 썼다. 결국 이들은 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 불화설을 씻어내는 차원에서 함께 머리를 맞대고 입장문까지 발표했다.

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이들에게 판을 깔아준 것인지 모레노 감독은 이재성을 제외하고 입장문을 함께 한 선수들을 모두 내보냈다. 모레노 감독은 4-4-2 카드를 다시 꺼냈다. 투톱은 변함없이 손흥민과 오현규(베식타시)가 자리했다. 좌우 날개에는 황희찬과 이강인(아틀레티코 마드리드)이 포진했다. 중원은 황인범과 박진섭(저장)이 꾸렸다. 포백은 조현택(울산)-김민재-이한범(클럽 브뤼헤)-설영우(아우크스부르크)가 구성했다. 골키퍼 장갑은 김승규(도쿄)가 꼈다.

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하지만 졸전을 이어갔다. 선제골까지 내줬다. 전반 46분 사우디가 후방에서 패스를 찔렀다. 뛰어나온 김승규가 넘어졌다. 알사히피가 이한범까지 제친 후 빈 골대에 밀어넣었다. 결국 전반은 0-1로 마무리됐다.

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후반 시작과 함께 한국이 동점골을 넣었다. 오른쪽에서 오버래핑 들어간 설영우가 빠르게 크로스를 올렸다. 오현규가 발리 슈팅으로 정확히 돌려놓았다. 주심은 오프사이드 여부를 두고 VAR과 한참을 교신했고, 결국 득점으로 인정됐다.

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하지만 동점을 만든지 얼마되지 않아 또 다시 실점했다. 후반 11분 하미드가 오른쪽에서 빠른 스피드를 앞세워 돌파해 나갔다. 박스 안까지 파고든 후 살짝 내준 볼을 칸노가 지체 없이 오른발 슈팅으로 연결했다. 볼은 오른쪽 포스트를 맞고 그대로 골문 안으로 빨려들어갔다.

3분 뒤에는 추가실점까지 했다. 알 다우사리가 왼쪽에서 올린 왼발 코너킥을 알 암리가 뛰어들며 헤더로 마무리했다. 한국이 사우디를 상대로 3실점을 한 것은 1984년 이후 42년 만이다.

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24분 한국이 사우디가 어수선한 틈을 타 한 골을 만회했다. 교체 투입된 이재성의 리턴 패스를 받은 황희찬이 빠른 스피드로 수비를 제친 후 엔드라인까지 파고들었고, 파고들던 이재성에게 정확한 컷백을 내줬다. 이재성이 밀어넣으며 만회골을 넣었다.