'도하 대충격, 무려 42년 만 3실점 와르르' 모레노의 한국 또 졸전, 사우디아라비아에 2-3 패..손흥민-이강인-김민재 '간판'들 너무 실망스럽다

슛하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]충격적이다. 알베르트 모레노 임시 감독이 이끈 한국 축구 A대표팀이 사우디아라비아 상대로 무려 3실점하며 졸전 끝에 패했다.한국 축구가 사우디 상대로 3실점한 건 42년 만이다. 대표팀의 에이스 손흥민과 이강인, 김민재 등은 이름값에 어울리지 않는 부진한 플레이를 보였다.

한국 축구 대표팀(FIFA랭킹 32위)은 13일(한국시각) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 벌어진 사우디아라바아(55위)와의 친선 경기서 2대3으로 졌다. 모레노 감독은 대표팀 감독 부임 후 치른 5경기에서 2승1무1패를 기록했다. 오는 17일 카타르와의 친선경기가 모레노 감독의 마지막 경기가 될 것 같다. 대한축구협회와의 재계약 여부는 불투명하다.

모레노 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼내들었다. 주장 손흥민과 불화설에 얽혔던 '96라인' 황희찬 황인범 김민재를 모두 선발 라인업에 올렸다. 최전방에 손흥민-오현규, 허리에 황희찬-황인범-박진섭-이강인을 세웠다. 측면에 선 황희찬과 이강인이 돌파를 책임졌다. 중앙에서 황인범과 박진섭이 연결 고리를 맡았다. 포백에 조현택-김민재-이한범-설영우, 골키퍼 김승규를 선발로 넣었다.

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아쉬워하는 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 득점 찬스가 무산된 뒤 황희찬이 아쉬워하고 있다. 오른쪽은 박수치는 손흥민. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr끝)

사우디는 4-2-3-1 전형으로 맞섰다. 최전방에 압둘라 알할단, 2선에 마르완 알사하피-모하메드 칸노-모하메드 알카흐타니, 수비형 미드필더로 나세르 알다우사리-알둘라 알카이바리, 포백에 모테브 알하르비-압둘엘라 알암리-하산 알타바크티-아부 알사마트, 골키퍼 모하메드 알오와이스가 먼저 나섰다.

한국은 경기 초반, 상대의 강한 전방 압박에 패스 연계가 매끄럽지 않았다. 후방 빌드업이 맘대로 되지 않았다. 선수들의 결정적인 패스 연결이 부정확했다. 패스 타이밍도 잘 맞지 않았다. 좁은 지역에서 볼터치가 불안정했다. 좀처럼 상대를 위협할 기회를 만들지 못했다. 손흥민과 오현규의 투톱이 슈팅 기회를 거의 잡지 못했다.

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사우디는 전체 라인을 끌어올려 전방 프레싱을 가했다. 사우디의 수비 뒷공간은 매우 넓었다. 그런데 태극전사들은 사우디의 뒷공간을 효과적으로 공략하지 못했다. 한국도 전방 압박을 가했지만 사우디가 빠른 전환 패스로 풀어냈다.

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한국은 전반 19분, 손흥민의 왼발슛이 골대를 살짝 벗어났다. 슛의 임팩트가 약했다. 전반 시작 후 만들어낸 가장 좋은 찬스였다. 한국은 전반 25분, 조현택이 위험한 태클로 경고 한장을 받았다. 한국은 전반 28분 골키퍼 김승규가 상대 알사히피의 강력한 슈팅을 막아내 실점 위기를 넘겼다.

오현규 동점골 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 오현규가 동점골을 넣은 뒤 중앙선으로 돌아가고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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한국은 전반 추가시간에 선제골을 얻어맞았다. 알사히피가 공간을 돌파한 후 김승규까지 제치고 빈 골문에 차 넣었다. 한국은 공격을 잘 풀어내지 못했다. 손발을 오래 맞춘 주전급 선수들이 대부분 선발 출전했지만 사우디 수비를 뚫지 못했다. 한국이 0-1로 뒤진채 전반전을 마쳤다.

모레노 감독은 후반 시작과 함께 조현택을 빼고 대신 이명재를 투입했다. 한국은 후반 시작 2분 만에 오현규가 동점골(1-1)을 뽑았다. 설영우의 크로스를 오현규가 논스톱 오른발슛으로 강하게 차 넣었다. 오현규의 A매치 9호골이었다.

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한국은 후반 12분 사우디에게 두번째 실점을 내줬다. 압둘하미드에게 내준 패스를 칸노가 강하게 차 넣은 게 골대를 맞고 안으로 빨려 들어갔다. 1-2로 끌려간 한국은 2분 후 또 수비 집중력이 무너져 실점했다. 코너킥 상황에서 알암리에게 헤더골을 얻어맞았다.

한국은 오현규의 동점골 이후 분위기를 반전시킨 듯 했지만 순식간에 두골을 내주며 다급해졌다.

전반 막판 실점, 아쉬워하는 한국 대표팀 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 대표팀 선수들이 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr

한국은 공격의 고삐를 조이면서 만회골을 노렸다. 후반 20분, 손흥민은 결정적인 골찬스를 날려버렸다. 상대 골키퍼의 패스 미스를 잡은 손흥민이 강하게 찬 게 골대 위로 크게 벗어났다. 아쉬운 손흥민도 얼굴을 감싸 쥐었다.

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한국은 후반 21분, 박진섭 오현규 설영우 이한범을 빼고 대신 조커로 이재성 오세훈 최준 김지수를 넣었다. 한국은 3분 후 교체 효과를 봤다. 이재성이 황희찬과 환상적인 패스 연결 후 두번째 골을 터트려 2-3으로 추격했다.

한국은 후반 33분, 이강인의 왼발슛이 상대 골키퍼 정면으로 향해 아쉬움이 컸다. 결국 한국은 동점골을 뽑지 못한 끝에 2대3으로 고개를 숙였다. 손흥민 이강인은 끝내 골침묵했다.

한국은 17일 카타르와 친선경기를 갖는다. 임시 감독인 모레노의 계약 마지막 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com