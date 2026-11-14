"대표팀 주전에서 제발 빼" 월드컵 멕시코전 충격 실수→우루과이전 4실점, 사우디 앞에서 또 무너진 '한국의 거미손' 김승규...기대 사라진 주전 기용

28일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우루과이의 친선 경기. 후반 우루과이 누녜스에게 추가골을 허용한 대한민국 골키퍼 김승규와 수비진이 아쉬워하고 있다. 상암=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.28/

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[스포츠조선 이현석 기자]또 대량 실점이다. 이번에는 남미 강호도 아닌 사우디아라비아에게 무너졌다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 11월 친선경기에서 3대2로 패배했다.

아쉬움이 적지 않은 경기였다. 조직력을 끌어올려야 했지만, 9~10월과 크게 다르지 않은 부진한 전반전을 보였다. 하지만 한국이 무너진 시점은 따로 있었다. 바로 전반 추가시간이었다. 전반 추가시간 46분 사우디가 후방에서 패스를 찔렀다. 이를 막기 위해 뛰어나오던 김승규는 균형을 잃고 넘어졌다. 알사히피는 이한범을 제쳤고, 쓰러진 김승규는 공격수를 압박할 타이밍을 놓쳤다. 알사히피의 슈팅은 빈 골문 안으로 향했다.

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김승규의 안정감이 떨어졌다는 것을 경기 내내 느낄 수밖에 없었다. 김승규는 이날 3실점을 기록하는 과정에서 팀의 위기를 막는 확실한 선방은 없었다. 선제 실점 과정에서 실수까지 겹쳤다는 점이 뼈아프다. 공중볼을 처리하는 과정에서의 불안감도 적지 않았다. 경기 중계 도중 일부 팬들은 "대표팀 주전에서 제발 빼라", "다른 카드를 활용해볼 필요가 있다"며 골키퍼기용에 대한 회의적인 의견을 보이기도 했다.

앞서 9~10월도 아쉬움이 명확했다. 당시 모레노 감독은 가장 먼저 김승규를 선발로 기용, 유일하게 두 경기를 출전시키며 믿음을 보였다. 에콰도르전은 무실점을 기록했으나, 2차전 우루과이전에서 4실점하며 무너졌다. 상대 슈팅에 속수무책으로 실점을 허용했다. 대표팀에서의 아쉬운 선방 능력을 보이고 있다. 2026년 북중미월드컵에서도 비슷한 상황이 나온 바 있다. 조별리그 분수령이었던 멕시코전 당시 이한범이 히메네스와 경합했고, 공이 높이 솟구쳐 올랐다. 김승규가 잡으려고 나왔지만, 이기혁과 충돌하며 흘렀고, 이를 로모가 밀어넣었다. 한국의 좋은 흐름이 끊긴 순간이었다.

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 조현우가 선수들을 독려하고 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

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경쟁이 치열해지는 대표팀 골키퍼 포지션 상황을 고려하면 이번 경기 결과로 인해 김승규도 입지를 장담하기 어려워졌다. 다가오는 카타르와의 경기에서 어떤 선수가 골문을 지키느냐에 따라 대표팀 내 입지도 달라질 수 있다.

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조현우와 송범근 모두 후보가 될 수 있다. 조현우는 지난 9~10월 4차전에 선발 출전해 네 차례 선방과 더불어 상대 공세를 철저하게 틀어막았다. 최대 강점인 선방 능력은 대표팀에만 오면 극대화되는 모습이다. 송범근도 베네수엘라전을 선발로 소화한 바 있다. 발밑과 선방을 두루 갖췄기에 기량에서는 대표팀 주전으로 손색이 없다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com