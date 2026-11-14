"황희찬 왜 뽑았냐고?" 비난 여론 비웃은 韓 최고 퍼포먼스…'에이징 커브' 손흥민 일찍 안 뺀건 모레노의 패착

아쉬워하는 황희찬 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 득점 찬스가 무산된 뒤 황희찬이 아쉬워하고 있다. 오른쪽은 박수치는 손흥민. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

작전 지시하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 대표팀 임시 감독이 작전을 지시하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]사우디아라비아전에서 나선 모레노호 공격진의 베스트는 '황소 공격수' 황희찬(샬케), 워스트는 캡틴 손흥민(LA FC)이었다.

대한민국 축구 A대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와의 A매치 친선경기에서 2대3으로 무릎 꿇었다.

로베르트 모레노 대표팀 임시감독의 입지에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 이날 경기에서 가장 빛난 건 아이러니하게도 소집 전 비판의 중심에 섰던 황희찬이었다.

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황희찬은 모레노식 4-4-2 포메이션의 왼쪽 날개 공격수로 선발출전해 후반 36분 엄지성(스완지시티)과 교체될 때까지 81분간 특유의 저돌적인 돌파로 상대 측면 수비를 시종일관 괴롭혔다.

이번 중동 2연전에 뽑힌 한국인 유럽파 중 가장 꾸준하게 소속팀 경기를 소화한 선수답게 발걸음이 누구보다 가벼워 보였다.

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한국이 맹추격에 나선 타이밍에 황희찬의 진가가 드러났다. 한국은 전반 추가시간 1분 김승규(FC도쿄)의 실책성 플레이로 마르완 알 사하피에게 선제실점한 한국은 후반 2분 오현규(베식타시)가 설영우(아우크스부르크)의 우측 크로스를 오른발 논스탑 슛으로 득점하며 경기를 원점으로 되돌렸다. 하지만 후반 11분 모하메도 칸노의 중거리슛에 속수무책으로 다시 리드를 내줬다. 3분 뒤엔 압둘레라 알 암리에게 3번째 골을 헌납하며 와르르 무너졌다.

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모레노 감독은 후반 21분 오현규 박진섭(저장) 설영우 이한범(클럽 브뤼헤)을 빼고 오세훈(시미즈 S-펄스), 이재성(마인츠), 최준(서울), 김지수(브렌트퍼드)를 투입하며 추격의 고삐를 당겼다.

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후반 23분, '황소'가 시동을 걸었다. 상대 왼쪽 측면에서 공을 잡은 황희찬은 페널티 박스 안 이재성과 이대일 패스로 사우디 수비벽을 완벽하게 부쉈다. 그러고는 엔드라인 부근에서 다시 이재성을 향해 컷백을 찔렀고, 이재성이 침착하게 골을 낚았다. 황희찬의 개인 힘으로 만든 골이나 다름 없었다.

상대의 집중 견제에 시달리던 황희찬은 후반 36분 임무를 완수한 후 엄지성과 교체돼 벤치로 물러났다. 하지만 한국은 남은 10분간 상대 골문을 열지 못했다. 공격의 방점을 찍어야 할 손흥민은 전반 초반부터 몸 놀림도 무거웠고, 연계 플레이도 제대로 하지 못하며 팀 공격에 큰 보탬이 되지 않았지만, 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 그라운드에 남았다.

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손흥민은 후반 21분 상대 골키퍼의 패스 미스로 박스 안에서 결정적인 득점 찬스를 잡았지만, 그가 쏜 슛은 하늘 높이 솟구쳤다. 모레노 감독은 '데드볼' 상황을 염두에 두고 손흥민을 끝까지 그라운드 위에 남겨둔 것으로 보이지만, 사우디 수비진은 위험 지역에서 파울을 범하지 않았다.

지난 9~10월 A매치 4연전에서 거센 비판을 받은 4-4-2 전술은 이날 패배로 다시 도마에 오르게 생겼다. 모레노 감독은 이번에도 손흥민-오현규 투톱을 어김없이 가동했지만, 어떠한 시너지 효과도 내지 못했다. 오현규의 동점골 장면에서 손흥민이 크게 기여한 건 없었다.

대표팀은 사우디전을 앞두고 92라인(손흥민 이재성)과 96라인(김민재 황희찬 황인범) 5인의 입장문을 통해 '갈등 봉합'을 외쳤다. 서로 터놓고 대화를 나눴으며, 과거는 잊고 앞으로 한국 축구를 위해 원팀을 싸우겠다고 강조했다. 불화설은 잠재웠지만, 손흥민이 중심이 된 투톱 전술은 다시금 불안감을 키웠다. 한국은 17일 카타르와 두 번째 친선경기를 펼친다. 모레노 감독이 어떤 변화를 감행할지 주목된다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com