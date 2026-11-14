노마크서 홈런, 슈팅 각에서 패스...'아니다, 아니다 했는데' 손흥민, 이제 진짜 '에이징 커브'가 현실로[사우디전]

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[스포츠조선 박찬준 기자]후반 20분. 상대 골키퍼의 킥미스를 가로챘다. 페널티킥 보다 더 좋은 위치이자 찬스였다. 야심차게 때린 슈팅은 골대를 넘어갔다. '캡틴' 손흥민(LA FC)의 사우디전을 설명할 수 있는 단적인 장면이었다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 친선경기에서 2대3 충격패를 당했다. 한국이 사우디에 진 것은 2005년 8월 0대1 패배 이후 21년 만이다. 무엇보다 사우디에 3골이나 내줬다. 1984년 맞대결 이후 무려 42년 만의 일이다.

모레노 감독은 이날 또 다시 4-4-2 카드를 내세웠다. 많은 비판이 이어졌던 손흥민-오현규(베식타시) 투톱 카드를 또 한번 꺼냈다. 모레노 감독이 명단 발표 기자회견에서 "우리 팀 주장은 손흥민"이라고 못박은만큼, 손흥민의 최전방 기용은 이미 예견됐다. 손흥민은 경기 전 불화설을 씻어내는 입장문까지 내며, 한결 홀가분한 마음으로 경기에 나섰다. 득점 후 갈등의 중심에 있던 '96라인'과 세리머니를 펼친다면, 이보다 더 좋을 수 없는 엔딩이었다.

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하지만 그러기에는 손흥민의 상태가 너무 좋지 않았다. 모레노 감독이 풀타임을 뛰게 한 것이 의아할 정도였다. 손흥민은 이날 대단히 폭넓은 움직임을 보였다. 최전방에 자리했지만, 경기장 전지역을 누볐다. 우리 진영 엔드라인까지 내려와 수비에 가담하는, 좀처럼 볼 수 없는 장면을 연출하기도 했다. 의욕이 넘쳐 보였다.

그러나 미스가 너무 많았다. 이강인을 벌리게 하며, 빌드업 시 부족해진 중원 숫자를 채우기 위해 허리진영까지 내려왔지만, 제대로 볼을 연결하지 못했다. 여기서 볼이 전개가 되지 않다보니 공격이 답답해졌다. 전방에서 볼을 잡으면 터치가 좋지 않아 번번이 흐름을 끊었다. 원래 터치가 좋은 선수는 아니었지만, 이날은 더욱 아쉬웠다. 어쩌다 돌파를 해도 마무리가 되지 않았다.

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찬스가 없었던 것은 아니다. 전반 황희찬의 패스를 받아 때린 슈팅은 제대로 맞지 않아 골대를 벗어났고, 후반 20분에는 결정적인 기회마저 날렸다. 후반 아크 정면에서 오른발 슈팅 각이 나왔지만, 아예 때리지도 못했다. LA FC에서 4경기 연속 침묵 중인 손흥민은 대표팀에서도 아쉬운 모습을 보였다.

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대표팀 합류 후 가장 최악의 경기라고 해도 과언이 아니었다.

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단순히 컨디션을 지적하기에는 최근 손흥민의 경기력이 너무 좋지 않다. 9~10월 A매치에서도 골은 넣었지만, 막상 인플레이 상황에서는 그다지 위력적이지 않았다. 사우디전도 마찬가지였다. 원정이 많은 미국 무대 특성에 비춰, 시즌 막바지라는 것을 감안, 현재 체력이 좋지 않다고 해도, 변명할 수 없는 경기였다. 에이징 커브가 현실로 온 모습이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com