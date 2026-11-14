'축구팬들의 분노 대폭발→쏘니 심각하네' 모레노의 한국, 사우디에 2-3 졸전 패..'하루 전 함께 잘 하겠다고 약속한 선수들 맞나'

'사우디전 3실점' 위기의 대한민국 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 세번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr

실점한 뒤 아쉬워하는 김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 김민재가 세번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr

서로 격려하는 손흥민-김민재 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 김민재가 경기가 끝난 뒤 서로를 격려하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 노주환 기자]축구팬들의 분노가 또 폭발했다. 화살은 한국 축구 대표팀 선수단을 향했다. 로베르토 모레노 임시 감독은 물론이고, 손흥민 김민재 이강인 등 에이스들에게 비난이 쏟아졌다.

한국 축구 A대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하에서 열린 사우디아라비아와의 친선 경기서 2대3으로 졌다. 사우디 상대로 무려 3실점한 건 42년 만이라고 한다.

스페인 출신 모레노 감독이 이끈 대표팀은 공격과 수비 둘다 제대로 한 게 없었다. 한마디로 엉망 그 자체였다. 2골 보다 훨씬 더 많은 득점을 할 수 있었지만 골결정력이 부족했다. 상대 사우디는 수비 라인을 내리지 않았다. 공격적으로 맞불을 놓았다. 강한 전방 압박을 해오면선 전체 라인을 올렸다. 따라서 한국 공격수들이 사우디의 뒷공간을 얼마든지 노릴 수 있었다. 한국은 뒤진 상황에서 오현규와 이재성이 한골씩을 넣었다. 큰 기대를 걸었던 에이스 손흥민과 이강인은 기대치에 한참 부족했다. 손흥민은 정말 무기력했다. 볼 소유, 슈팅, 패스 타이밍 등 어느 하나 에이스 답지 못했다. 팬들의 지적도 쏟아졌다. 대표팀 SNS에는 '쏘니 오늘 심각하네' '96라인이 왜 싸웠는지 알겠네' 등의 반응이 올라왔다.

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두번째 실점하는 한국 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 한국 선수들이 두번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

오른쪽 측면에서 주로 움직인 이강인도 인상적인 임팩트를 주지 못했다. 이강인은 볼을 너무 오래 끌었다. 선수들과의 패스 타이밍도 잘 맞지 않았다. 슈팅도 아쉬웠다. 최근 이강인의 부진은 소속 클럽 아틀레티코 마드리드부터 이어지고 있다. 그는 이번 시즌 개막 이후 빡빡한 경기 일정에 강행군 중이다. 이강인의 주 위치가 대표팀 내에서 측면이 맞는 것인지에 대한 심각한 고민이 필요하다.

대표팀 수비라인도 사우디에 3골이나 허용했다. 골키퍼 김승규는 첫 실점 과정에서 미끄러져 빌미를 제공했다. 수비라인의 핵 김민재도 3실점 앞에서 고개를 숙일 수밖에 없다. 직접적인 실수는 없었지만 리더 역할을 제대로 못했다. 수비 밸런스가 실점 상황에서 자주 깨졌다.

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모레노 감독의 지도력은 두말할 필요도 없다. 그는 경기력이 나오지 않는 손흥민은 90분 풀타임 뛰게 했다. SNS에서 팬들도 이 부분을 지적하는 목소리가 높았다. '왜 손흥민을 교체하지 않느냐'는 것이다. 선수 용병술의 전권은 감독에게 있다. 또한 결과에 대한 책임을 지는 것도 감독이다. 결과적으로 손흥민의 풀타임 출전은 올바른 선택이 아니었다.

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작전 지시하는 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 대표팀 임시 감독이 작전을 지시하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

사우디전 3실점 완패는 한국 선수단 전원이 팬들에게 고개 숙여 사과를 할 경기임에 틀림없다. 경기 하루 전 손흥민 김민재 황희찬 등은 최근 불거진 세대 갈등을 봉합하고 열심히 뛰겠다는 성명서를 발표했다. 성명서의 잉크도 마르기 전에 그들이 사우디 상대로 보여준 경기력은 기가 찰 정도로 실망스러웠다. 이번 한 경기를 못했다고 지적받는 게 아니다. 최근 대표팀의 경기력은 계속 내리막을 타고 있다. 한국은 17일 카타르와 친선경기를 갖는다. 태극전사들은 얼마나 달라진 경기력을 보여줄 지 지켜볼 일이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com