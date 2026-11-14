'오피셜' 공식발표, 불화설 종결도 무용지물...'韓 역대급 졸전' 문제는 따로 있었다, '대표팀과 결별 임박' 모레노 또 최악의 전술 노출

6일 오후 용인미르스타디움에서 열린 대한민국 축구대표팀과 우즈베키스탄의 친선경기. 모레노 감독이 생각에 잠겨 있다. 용인=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.6/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]모레노호의 전술이 또 최악의 모습만을 노출했다. 결과마저 챙기지 못했다.

로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와의 11월 친선경기에서 2대3으로 패배했다.

한국은 이번 패배로 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위인 사우디에 무너지고 말았다. 2005년 8월 0대1로 패한 이후 치른 6경기에서 2승4무로 우세했던 사우디와의 최근 전적에서 다시 고개를 숙이고 말았다.

Advertisement

이번 경기를 앞두고 한국 대표팀은 쇄신을 다짐했었다. 그 시작점으로 9~10월 A매치 당시 논란의 중심이었던 김민재(바이에른 뮌헨) 황인범(포르투) 황희찬(살케), 손흥민(LAFC), 이재성(마인츠) 등 92-96라인의 불화설에 대해 공식 입장문을 발표했다. 이들은 입장문 발표를 위해 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 대표팀 합류 직후 회복조에 포함된 손흥민과 황희찬은 그라운드 주변을 돌면서 서로 이야기를 나눴다. 11일 훈련에선 손흥민 황희찬 김민재 등이 같은 조에서 볼 뺏기를 하며 대표팀 분위기를 끌어올리고자 했다.

하지만 모든 노력은 그라운드에서 결과로 이어지지 못했다. 모레노 감독은 이날도 4-4-2를 꺼내들었다. 포메이션은 형식적이라는 점을 강조했던 그이지만, 변화는 찾아볼 수 없었다. 손흥민-오현규의 투톱, 주우언은 황희찬, 황인범, 박진섭, 이강인이 구성했다. 포백 또한 조현택, 김민재, 이한범, 설영우가 자리했다. 골문은 김승규가 지켰다.

Advertisement

9~10월과 크게 다르지 않은 선발 구성, 경기력마저도 답보했다. 전반 추가시간 46분 선제 실점을 허용한 한국은 후반 이른 시점에 오현규의 동점골이 터지며 경기를 원점으로 돌렸다. 하지만 이윽고 후반 11분 칸노와 후반 14분 알 암리의 추가 득점이 터지며 고개를 숙였다. 이재성의 추격골 이후 더 득점을 추가하지 못한 한국은 패배의 굴욕을 맛봤다.

Advertisement

가장 큰 문제는 전술과 경기력이었다. 4-4-2 전술의 핵심은 간격과 압박, 하지만 4-4-2 체제에서의 5번째 경기임에도 선수들은 서로의 간격을 효율적으로 유지하지 못하고, 활동량과 압박에서도 부족한 모습이었다. 사우디 선수들에게 공간을 내주기 일쑤였다. 이미 9~10월 내내 노출했던 약점이다. 이를 개선하지 못하고 임한 11월 A매치에서 결국 충격적인 패배의 원인이 되고 말았다.

Advertisement

안 좋은 경기력을 반복하는 모습은 결국 모레노에 대한 평가에도 큰 영향을 미칠 수밖에 없다. 더욱이 9~10월에 이미 한계를 노출한 전술에 개선점을 전혀 찾지 못한 모습이었다. 안정감도, 그렇다고 뚜렷한 강점도 보이지 못한 사우디전이었다. 6경기 결과로 연장을 위한 평가를 받게 될 모레노로서는 치명타가 될 수 있는 경기가 된 셈이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com