클린스만이 선녀였다! '고집스런 라인업+이강인도 죽이는 전술' 모레노, 연장할 이유가 보이지 않는다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]위르겐 클린스만 감독이 선녀로 보일 정도다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 친선경기에서 2대3 충격패를 당했다. 한국이 사우디에 진 것은 2005년 8월 0대1 패배 이후 21년 만이다. 무엇보다 사우디에 3골이나 내줬다. 1984년 맞대결 이후 무려 42년 만의 일이다.

모레노 감독은 이날 패배로 부임 후 치른 5번의 경기에서 2승1무2패에 그쳤다. 시간이 충분치 않다고 하더라도, 내용이 너무 좋지 못하다. 무엇을 하려는지 보이지 않는다. 클린스만, 홍명보 감독이 워낙 전술적으로 많은 비판을 받은만큼, '전술 천재'로 불린 모레노 감독이 전술만큼은 다른 모습을 보여줄 것으로 기대를 모았지만, 지금으로서는 냉정히 말해 클린스만 시절보다도 별로다.

Advertisement

선수들의 장점을 전혀 살리지 못하고 있다. 심지어 '해줘 축구'도 안되는 모습이다. 9~10월 A매치에서부터 제대로 작동하지 않았던 손흥민(LA FC)-오현규(베식타시) 투톱은 사우디전에서도 기대 이하의 모습을 보였다. 오현규가 골을 넣었지만, 두 선수는 이렇다할 호흡은 커녕 기본적인 투톱의 움직임 조차 보이지 못했다. 당연히 공격이 힘을 쓰기 어려웠다.

황인범(포르투)-박진섭(저장) 투 미들 역시 마찬가지였다. 박진섭은 스리 미들에서 원 볼란치로 최고의 모습을 보이지만, 공수를 오가야 하는 투 미들의 중앙에서는 제 기량을 발휘하지 못한다. 홍명보 감독 역시 박진섭을 투 미들로 활용해 봤지만, 몇번 시도하다 접었다. 모레노 감독은 이 고집을 꺾지 않으면서, 밸런스가 오히려 무너지는 모습이다. 사우디전에서는 황인범이 폭넓게 움직이긴 했지만, 박진섭이 정적인 움직임을 보이며 4-4-2의 장점이 죽어버렸다.

Advertisement

무엇보다 이강인을 제대로 활용하지 못하는 모습이다. 모레노 감독은 이날 변화를 줬다. 이강인은 지난 9~10월 A매치에서 대표팀 합류 후 가장 부진한 모습을 보였다. 전통적인 윙어처럼 쓰인 탓에 수비시 윙백 위치까지 내려가야 했다. 장점인 유려하고 창의적인 공격 전개를 펼치지 못했다. 모레노 감독은 사우디전에서는 이강인을 하프 윙처럼 활용했다. 측면을 커버하며, 공격 전개에 관여할 수 있게 했다.

Advertisement

하지만 역할이나 위치가 너무 애매했다. 초반 이강인은 어디서 볼을 잡고, 어떻게 움직일지 모르는 모습이었다. 중원 쪽에 머물렀지만, 중앙으로 이동하지 못한채 측면에 그대로 머물러 있었다. 그러다보니 전방에 있는 손흥민이 내려와서 볼을 전개하는 장면이 여러차례 나왔다. 아쉽게도 손흥민은 여러차례 패스 미스로 공격 템포를 끊어버렸다.

Advertisement

후반들어 상황은 나아졌다. 활동 반경이 넓어지면서 공격을 이끌기 시작했다. 이날 이강인은 가장 많은 슈팅을 시도하고, 가장 많은 돌파에 성공하고, 가장 많은 찬스를 만들었다. 하지만 클린스만 감독 시절만큼의 신나는 플레이는 아니었다. 이강인 뿐만 아니라 누구 하나 잘했다고 꼽기 어려울 정도로, 선수들은 부진한 모습이었다.

열심히 뛰었지만, 압박도 되지 않았고, 수비 조직력도 좋지 않았다. 그렇다고 공격 시퀀스가 좋았던 것도 아니다. 9~10월 A매치에서 보인 플랜A 부재가 이날도 계속됐다. 최악의 모습을 보인 손흥민을 풀타임으로 기용한 것도 이해가 되지 않는다.

Advertisement

모레노 감독은 취임 전부터 한국 분석에 열을 올렸다. 그는 군 팀인 김천 상무를 알 정도로 한국에 대한 이해도가 높았다. 선임 과정에서 이 점이 높은 평가를 받았다. 임시 감독이었던만큼, 시간이 부족한 것은 당연했고, 이를 얼마나 줄이느냐가 감독의 능력이었다. 모레노 감독은 취임하며 무려 1700여명의 선수들을 분석했다고 했다. 모두가 이 부분에 기대를 걸었다.

하지만 9~10월 A매치부터 이날 사우디전까지, 모레노 감독에게는 더이상 기대할 것이 없어 보인다. 최소한 나아지고 있다는 모습을 보여주지 못했다. 이제 내부 분열 핑계도 댈 수 없다. 지금의 모습으로는 모레노 감독의 계약기간은 그대로 11월27일로 끝날 공산이 커 보인다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com