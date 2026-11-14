'도하 참사' 모레노의 파격 발언, "손흥민 사우디전 풀타임? 끝까지 경기장에 남겨둔 결정 옳았다", '주장'은 부진해도 90분 고정인가

'사우디전 3실점' 위기의 대한민국 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 세번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

어두운 표정의 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독이 생각에 잠겨 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]'도하 참사'를 당한 로베르트 모레노 대한민국 축구 A대표팀 임시감독이 주장 손흥민(LA FC)의 사우디아라비아전 풀타임 기용에 대한 비판에 정면 대응했다.

모레노 감독은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 FIFA 랭킹 55위 사우디와의 A매치 친선경기에서 무기력하게 2대3으로 패한 후 기자회견에서 이같이 말했다. 한국은 2005년 0대1 패배 이후 21년만에 사우디에 무릎을 꿇었다.

현지 매체에 따르면, 모레노 감독은 이날 투톱 공격수로 선발 출전해 90분간 상대 진영에서 영양가 없는 플레이로 일관했다는 비판에 직면한 손흥민에 관한 질문에 "특정 선수에 대해 개별적으로 언급하고 싶지 않다"면서 "우리는 가장 적절하다고 판단한 라인업을 선택했고, 손흥민을 계속 경기장에 남겨둔 결정은 옳았다"라고 주장을 감쌌다.

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한국은 전반 추가시간 1분 김승규(FC도쿄)의 실책성 플레이로 마르완 알 사하피에게 선제실점한 한국은 후반 2분 오현규(베식타시)가 설영우(아우크스부르크)의 우측 크로스를 오른발 논스탑 슛으로 득점하며 경기를 원점으로 되돌렸다. 하지만 후반 11분 모하메도 칸노의 중거리슛에 속수무책으로 다시 리드를 내줬다. 3분 뒤엔 압둘레라 알 암리에게 3번째 골을 헌납하며 와르르 무너졌다. 후반 23분 이재성(마인츠)이 만회골을 넣었지만, 그것만으론 역부족이었다.

슛하는 이강인 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 이강인이 슛을 하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

"따라가보자" (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민과 황희찬이 이재성의 팀 두번째 득점이 터진 뒤 손을 맞대고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

손흥민은 후반 상대 골키퍼의 패스 실수로 박스 안에서 결정적인 득점 찬스를 잡았지만, 마음 놓고 때린 오른발 슈팅은 골대 위로 크게 떴다. 연계플레이, 압박, 볼 키핑, 마무리 등 전방 공격수의 능력을 거의 뽐내지 못하면서 '에이징 커브 아니냐'는 목소리가 다시 새어나왔다. 손흥민은 대표팀 합류 전 소속팀 LA FC에서도 사우디전과 비슷한 모습으로 4경기 연속 침묵한 바 있다.

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지난 9월 지휘봉을 잡아 5경기에서 2승1무2패에 그친 모레노 감독은 "경기 흐름을 되찾고 동점골을 넣을 기회가 몇 차례 있었다"라며 득점력에 대한 아쉬움을 숨기지 않았다.

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그는 "이제는 화요일 경기(카타르전)에 집중해야 한다. 더 강력한 모습을 보여줄 수 있도록 준비하겠다. 오늘 대표팀을 응언한 팬을 위해서라도 더 좋은 경기 펼치겠다"라고 말했다.

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반대로 한국전 승리로 입지 대반전을 이룬 게오르기오스 도니스 사우디 감독은 "선수들의 정신력과 국가대표를 대표하고자 하는 열망이 매우 만족스럽다. 선수들은 팀에 헌신하고 최선을 다하려는 의지를 모두에게 보여줬다. 선수들은 단 5분을 뛰더라도, 모든 것을 쏟아부어 팀에 기여한다"라고 만족감을 드러냈다.

그는 "우린 경험이 풍부하고 뛰어난 신체 조건을 지닌 한국을 상대로 최선을 다했고, 큰 자신감을 가지고 경기에 임했다"라며 "초반 70분 동안은 매우 훌륭한 경기력을 보여줬지만, 마지막 20분 동안은 다소 어려움을 겪었다"라고 평했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com