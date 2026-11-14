[오피셜]끝내 공식발표, 손흥민 이끌고 챔스 결승→홍명보호에 패배하고 경질 위기...'SON 스승' 포체티노 이번엔 맨유다 "2029년까지 계약 확정"

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 맨체스터 유나이티드로 향한다.

맨유는 13일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '포체티노는 11월 18일부터 맨체스터 유나이티드 감독직을 맡기로 합의했다'고 공식 발표했다.

맨유는 '포체티노와 그의 스태프들은 미국 대표팀에서 임무를 마무리하고, 떠나는 것으로 합의했다. 포체티노는 강렬하고 공격적인 축구 스타일, 탄탄하고 조직적인 팀을 구축하려는 헌신, 그리고 뛰어난 선수 육성 능력으로 유명하다. 여러 리그를 넘나들며 최고 수준의 축구에서 꾸준히 뛰어난 성과를 보여왔다'고 전했다.

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포체티노는 한때 유럽을 뒤흔든 신흥 명장 중 한 명이었다. 토트넘 시절 최고의 시간을 보냈다. 그는 유망주 육성과 선수 영입, 선수단 관리 능력에서 탁월한 능력을 선보였다. 특히 토트넘을 이끌고는 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그 준우승을 기록했으며 EPL에서도 2위를 일궈낸 적이 있다. 그 중심에 손흥민도 있었다. 지난해 9월 맞대결 당시 "손흥민은 내 아들"이라고 언급할 정도로 토트넘 시절 두터은 연을 쌓았다. 이후 포체티노는 2019년 토트넘을 떠났다.

2024년 9월 미국 대표팀에 부임했다. 이후 파리 생제르맹, 첼시 등을 거친 그로서는 비교적 아쉬운 선택, 그러나 점점 하락세를 겪는 상황에서 반전이 필요했기에 미국 대표팀 부임을 거절하지 않았다. 골드컵 결승 진출 등의 성과를 거뒀으나, 포체티노를 둘러싼 시선은 언제나 우려가 섞여 있었다. 지난해에는 한국과의 A매치에서 패배하는 등 어려움이 커지며 경질 주장까지 나오기도 했다. 2026년 북중미월드컵은 평가를 반전시킬 기회였다. 절반의 성공에 그쳤다. 16강 진출로 일부 만회는 했으나, 기대 이상의 성과라고 보기도 어려웠다. 이후 포체티노는 미국 대표팀과 재계약을 체결하며 당분간은 대표팀 감독으로 활약할 것으로 보였다.

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맨유의 상황이 포체티노를 뒤흔들었다. 올 시즌 맨유는 극심한 부진에 시달리고 있다. 지난 시즌 소방수로 부임해 준수한 활약을 선보여, 정식 감독의 기회를 얻은 캐릭 감독은 좀처럼 팀을 반등시키지 못했다. 캐릭은 사임은 없다며 강력하게 감독직 유지 의사를 드러냈다. 하지만 강등권까지 추락하자, 수뇌부도 감독 교체 카드를 꺼내들 수밖에 없었다. 결국 캐릭 경질 후 포체티노 선임이라는 변화를 택했다.

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포체티노 감독은 미국 대표팀에서 마무리를 한 후 맨유의 합류할 예정이다. 14일과 17일 열리는 아이티와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 2연전을 지휘하고 18일부터 맨유 감독으로서 공식적인 업무를 수행할 예정이다. 유럽축구 이적시장 전문가인 데이비드 온스테인 기자에 따르면 계약 기간은 2년 6개월, 2029년 여름까지인 것으로 알려졌다. 다시 잉글랜드 프리미어리그로 돌아오는 포체티노가 맨유를 구할 수 있을지도 올 시즌 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com