'그 전엔 어땠길래' 손흥민의 반전 고백 "사우디전, 그동안 못보여준 모습 팀으로 보여줬어"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"사우디전 좋은 점도 봤어, 소통 면에서 그 전과 달랐어."

'캡틴' 손흥민(LA FC)의 말이었다. 로베르트 모레노 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 친선경기에서 2대3 충격패를 당했다. 한국이 사우디에 진 것은 2005년 8월 0대1 패배 이후 21년 만이다. 무엇보다 사우디에 3골이나 내줬다. 1984년 맞대결 이후 무려 42년 만의 일이다.

이날 손흥민은 최전방 공격수로 나섰지만, 최악의 모습을 보였다. 터치는 제대로 되지 않았고, 돌파도 아쉬웠다. 무엇보다 결정을 해주지 못했다. 슈팅은 제대로 맞지 않았고, 슈팅 각이 나와도 때리지 못했다. 후반 20분에는 상대 골키퍼가 실수 한 볼을 가로챘지만, 페널티킥 보다 더 좋은 찬스를 하늘로 날려버렸다.

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전날 입장문을 내며 불화설을 잠재운 손흥민은 "경기력만으로 평가 받고 싶다"고 했지만, 대표팀 입성 후 가장 부진한 모습에 고개를 숙였다.

경기 후 인터뷰에 나선 손흥민은 "노력한 것에 비해 결과가 좋지 않아 아쉽다. 축구는 결과가 원하는데로 되지 않을때가 있다. 안타깝다. 앞으로 나아가야 한다. 화요일에 경기가 있기에 더 잘 준비해야할 것 같다"고 했다. 이어 "선수들이 항상 노력해주는데, 열심히 해주면 찬스가 왔을때 결정해줘야 하는데, 잘 못해줘서 선수들에 미안하다. 냉정하게 내 자신을 돌아보려 한다. 찬스가 왔을때 나라고 무조건 넣을 수 있는 것은 아니다. 선수들에게 미안하다"고 했다.

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이날 경기력에 대해서는 "축구가 90분 동안 하다보니 조심스럽게 경기를 했을수도 있고, 하고자 하는 축구를 전반부터 하려했지만 안된 부분도 있다. 후반은 쫓기는 과정에서 리스크 있는 플레이를 하다보니 원하는 것처럼 보일 수도 있다. 결과론으로 이야기 하는게 당연하다. 전후반 잘 분석해서 잘한 부분을 더 잘하게 하고 부족한 부분을 채워나가야 할 것 같다"고 했다.

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이어 "하루 아침에 바뀔 수 있는 문제면 참 좋겠다. 축구가 11명이 똑같은 마음 가져도 쉽지 않다. 그래도 오늘 좋은 점을 봤다. 결과로 인해 좋은 점이 가려져서 안타깝다. 시간이 해결해줄거다. 경기장 안에서 소통을 많이 했다. 뒤지고 있을때 뒤집어 보자고 의지 있는 모습을 대화로 보여줬다. 그동안 못보던 모습을 팀으로 보여줬다"고 했다.

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마지막으로 득점 장면에서는 "원하는 패턴 플레이를 했다. 감독님이 분석하면서 훈련장서 풀어내려고 한다. 긍정적인 부분이다. 전반에도 찬스가 있었는데, 디테일적으로 부족했다. 잘 채워나가야 할 것 같다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com