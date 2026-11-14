[오피셜]충격 '공식발표' 나왔다, 'EPL 득점왕' 손흥민 이제 미국도 정복 불가...MLS 최고 스타인데, 2026 MVP 후보 제외→메시 수상 유력

사진=손흥민 SNS 캡처

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 미국 메이저리그사커(MLS) 2026년 최우수 선수(MVP) 후보에서 제외됐다.

MLS 사무국은 13일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 MVP를 비롯한 주요 개인상 후보들을 공식 발표했다.

MVP 후보에는 총 5명이 이름을 올렸다. 리오넬 메시(인터 마이애미)와 더불어 에반더(신시내티), 기예르메(휴스턴), 하니 무크타르(내슈빌), 캐번 설리반(필라델피아) 등이 포함됐다.

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손흥민의 이름은 없었다. 당초 이번 시즌 개막을 앞두고는 유력한 득점왕 후보이자, 메시의 MVP 경쟁자로 꼽히던 손흥민이다. 하지만 손흥민의 이번 시즌 활약은 냉정히 기대 이하였다. 정규리그 31경기에 출전해 7골 15도움을 기록했다. LAFC 공격에서는 여전히 핵심이었지만, 부족한 득점력과 팀 성적까지 겹치며, MVP로는 절대 평가받을 수 없는 아쉬운 시즌 성적을 기록했다. 결국 후보에도 오르지 못했다.

손흥민이 포함되지 못한 MVP 경쟁의 유력한 수상 후보는 역시 메시다. 올 시즌에도 정규리그 31경기에서 26골 17도움을 기록, 득점왕에 오르며 압도적인 퍼포먼스를 선보인 메시다. 앞서 2024시즌과 2025시즌 연속으로 MVP를 수상한 메시는 활약만을 고려하면 MLS 최초의 3년 연속 MVP 수상도 문제가 없다. 가장 트로피에 가까운 후보가 아닐 수 없다.

사진=MLS 홈페이지 캡처

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LAFC는 이번 개인 어워즈에서 굴욕적인 상황에 놓이게 됐다. 가장 중요했던 손흥민의 활약이 아쉽게 끝나며, MVP 입후보가 불발된 상황, 다른 수상 후보들에도 LAFC 선수들의 이름은 없었다. 올해의 영플레이어, 올해의 수비수, 올해의 골키퍼, 올해의 컴백 선수 등 주요 개인상 부문에 LAFC 선수들의 이름을 찾아볼 수 없었다.

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한편 지난해 손흥민이 수상하지 못했던 신인상은 앙투완 그리즈만이 후보로 이름을 올리며 수상에 도전한다. 그리즈만은 기예르메, 앙드레 루이스와 상을 두고 경쟁한다. 손흥민은 지난해 신인상 후보에 올랐으나, 더 뛰어난 활약을 펼친 안데르스 드라이어(샌디에이고)에 밀려 수상이 불발됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com