손흥민 스승 '오피셜' 폭풍 눈물, 맨유행 결정 끝났지만.."내 감독 경력에서 가장 어려운 결정"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독이 눈물을 흘렸다.

유럽축구 이적시장 전문가 파브리치오 로마노 기자는 14일(한국시각) 포체티노 감독의 기자회견 내용을 보도했다. 포체티노는 이날 맨체스터 유나이티드 부임이 확정된 후 미국 대표팀 감독으로서의 마지막 일정들을 소화하기 위해 기자회견에 참석했다. 포체티노는 14일과 17일 열리는 아이티와의 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 네이션스리그 2연전을 지휘하고 18일부터 맨유 감독으로 이동한다.

포체티노는 기자회견에 참석한 순간부터 감정이 북받치는 모습이었다. 그는 말을 꺼내며 결국 눈물을 참지 못했다. 포체티노는 "지난 2년 동안 멋진 프로젝트를 함께했다. 정말 나를 행복하게 해준 코치진과 선수들에게 진심으로 감사하다. 이렇게 끝을 낸다는 것이 너무 어렵다. 보통은 팀에서 경질된 후 남아서 울었다. 이번에는 정반대의 상황이다. 정말 힘든 결정이었지만, 동시에 새로운 도전이 설레기도 하다"고 솔직한 마음을 고백했다.

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맨유행을 결정하게 된 이유는 역시 맨유라는 팀의 명성 때문이었다. 그는 "잉글랜드 프리미어리그(EPL) 복귀를 원한다고 내가 먼저 말한 적은 없지만, 감독으로서 맨유 감독직 제안 같은 기회는 흔하지 않다. 그런 제안이 도착한다면 거절하기가 어려울 수밖에 없다. 미국 대표팀에서도 그랬듯 좋은 파트너로서 우리의 자질과 지식을 더해 함께 가족이 되고자 했다. 맨유에서도 똑같은 모습을 보여주길 바라며, 우리는 잘 준비가 된 상태다"고 밝혔다.

미국 팬들에 대한 미안함도 숨기지 않았다. 그는 "팬들의 응원에 감사하다. 이상적이라고 보기는 어렵지만, 축구계는 모든 것이 빠르게 흘러간다"며 "한 명의 인간으로서 우리가 쌓아온 유대감과 존중을 보여주기 위해 남은 일정을 맡았다. 남은 두 경기 역시 중요하기 때문에 끝까지 최선을 다해 경기를 치르겠다"고 설명했다.

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눈물까지 흘리며 고백한 포체티노의 기자회견에 대해 미국 팬들의 반응은 엇갈렸다. 일부 팬들은 "그를 그리워할 것", "언젠가 돌아오길 바란다"라며 행운을 빌어준 반면, 다른 팬들은 "약속을 준수했어야 한다", "악어의 눈물 같다"며 포체티노의 태도를 지적하기도 했다.

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미국 대표팀 감독직을 내려놓고 떠나는 입장이기에 포체티노로서는 맨유에서의 성과가 더 중요해질 전망이다. 맨유는 올 시즌 마이클 캐릭 감독 체제에서 극심한 부진과 함께 강등권까지 추락했다. 포체티노의 최우선 과제는 경기력 반등과 강등권 탈출이 될 예정이다. 18일 합류하는 포체티노가 맨유 감독으로서 치르는 첫 경기는 '라이벌' 리버풀과의 경기다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com