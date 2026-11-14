"흥민아, 호날두를 봐. 내려올 때 아름답게 내려와라"…서른넷 손흥민 사우디전 평점 6.3점 '민폐 경기력'에 父 손웅정 과거발언 '재소환'

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아쉬워하는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 득점 찬스를 놓친 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀 주장 손흥민(LA FC)의 최근 '예견된 부진'에 그의 부친 손웅정 감독의 발언이 축구팬 사이에서 재조명받고 있다.

손흥민은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 FIFA 랭킹 55위 사우디와의 A매치 친선경기에서 투톱 공격수로 선발 출전해 90분 동안 그라운드를 누비며 A매치 60호골을 노렸지만, 빈 손으로 경기를 끝마쳤다. 손흥민 침묵 속 모레노호는 2대3 스코어로, 2005년 이후 21년만에 사우디에 무릎 꿇는 굴욕을 당했다.

손흥민은 4-4-2 포메이션의 기본 중에 기본인 전방 압박, 주변 동료와의 연계 플레이, 파이널 서드와 페널티 박스 부근에서의 상황 판단, 볼 컨트롤, 마무리 등 거의 모든 면에서 낙제점을 줄만한 경기력으로 비판 도마에 올랐다. 한국이 1-3으로 끌려가던 후반 중반엔 상대 골키퍼의 패스 미스로 완벽한 노마크 득점 찬스를 잡았지만, 그가 박스 안 가운데에서 날린 오른발 슛은 하늘 높이 떴다.

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이날 손흥민은 90분 동안 단 두 개의 슈팅을 날렸는데, 그마저도 유효슛은 단 하나도 없었다. 최근 수년간 반복되는 패턴이지만, '흐린 눈'으로 넘겼 장면이다. 지난 9~10월 국내에서 열린 통합 A매치 4연전에서 팀내 최다인 3골을 넣은 건 '팩트'지만, 3골 중 2골은 프리킥이었고, 나머지 1골도 골문으로 향한 이강인(아틀레티코 마드리드)의 '슛터링'을 발끝으로 살짝 건드린 골이었다. 올해 열린 A매치에서 직접적인 필드골은 2026년 북중미월드컵 전에 열린 트리니다드토바고전이 사실상 유일하다. 손흥민은 월드컵 조별리그에서도 부진 끝에 3경기 모두 침묵했다.

압박받는 손흥민 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 상대 선수와 몸싸움을 하며 드리블하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

손흥민의 부진이 어제오늘 일이 아니지만, 사우디전을 계기로 '손흥민 퇴진론'이 수면 위로 떠오르는 모양새다. '확실히 에이징 커브가 온 듯하다', '저런 경기력으로 90분 풀타임이 말이 되는가. 이젠 슬슬 내려올 때'라는 주장이 제기된다. 습관적으로 손흥민을 옹호하던 일부 유튜버들조차 비판 대열에 합류했다.

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급기야 축구 커뮤니티에는 손흥민 부친인 손웅정 감독의 과거 발언이 올라왔다. 손 감독은 과거 JTBC와의 인터뷰에서 "내가 크리스티아누 호날두를 맨유에서부터 보면서 흥민이한테 얘기한게 '저래서 내려오는 것도 참 아름답게 내려와야 된다'는 거다. 공을 쌓는 데는 20년이 넘게 걸리지만, 무너지는 건 3시간도 안 걸린다. 아름답고 멋있게 내려와야 한다"라고 말했다.

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포르투갈 레전드인 호날두는 41세인 올해까지 대표팀 선발 자리를 욕심내다 지난 9~10월 A매치 데이에서 자신을 교체로 쓰는 호르헤 헤수스 감독에게 대항하기 위해 대표팀을 무단 이탈해 포르투갈축구협회로부터 징계를 받았다. 그리고는 지난달 23년만에 대표팀 은퇴를 선언했다. 호날두는 지난 월드컵 포함 최근 주요 메이저대회에서 부진한 모습으로 일관했고, 포르투갈도 번번이 조기 탈락 고배를 마셨다.

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어릴 적부터 호날두를 롤모델로 삼은 손흥민은 최근 들어 호날두와 비슷한 길을 걷고 있다. 임시 사령탑인 모레노 감독에게 손흥민을 벤치에 앉히는 과감한 결단을 내릴 거라고 기대하긴 어렵다. 한국 대표팀에도 헤수스와 같은 지도자가 나타날 때다. 손흥민은 한국 축구의 'GOAT(역대 최고의 선수)'로 추앙받기에 충분한 커리어를 쌓았다. 하지만 누구에게나 끝이 있고, 이젠 아름답게 내려올 준비를 해야 할 때다. 대표팀은 특정 선수의 기록이나, 라스트 댄스를 위한 모임이 아니다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com