고별 기자회견서 '닭똥 같은 눈물' 흘린 손흥민 옛스승! 미국과의 이별, 맨유에서 새출발…"감독 경력에서 가장 어려운 결정"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]마우리시오 포체티노 감독이 미국 축구 국가대표팀과 작별하는 기자회견에서 눈물을 흘렸다.

영국 매체 '더선'은 14일(한국시각) '포체티노가 맨체스터 유나이티드 감독직을 맡기 전 미국 대표팀과 작별하는 기자회견에서 감정이 북받쳐 눈물을 흘렸다'고 보도했다.

포체티노는 맨유 감독직을 맡기 위해 미국 대표팀을 떠나기 전 마지막 기자회견에서 눈물을 참지 못했다. 그는 미국 국가대표팀을 떠나는 것이 지금까지 내린 결정 중 가장 어려운 결정 가운데 하나였다고 인정했다.

Advertisement

AFP연합뉴스

포체티노는 "지금은 이야기하기가 어렵다. 나는 감수성이 매우 풍부한 사람이다"며 "정말 슬픈 결정이고, 내 감독 경력에서 가장 어려운 결정"이라고 전했다.

그는 "하지만 우리는 프로이고, 우리의 꿈을 실현하기 위해 노력하고 있다"며 "코칭스태프와 선수들에게 지난 2년 동안 정말 감사하다는 말을 전하고 싶다"고 말했다.

Advertisement

포체티노의 사임은 미국 대표팀에게는 중요한 시점에 이뤄지게 됐다. 미국은 지난 2026 북중미 월드컵에서의 성과(16강)를 바탕으로 한 단계 더 도약하려는 상황이다. 포체티노는 지난 2024년 9월 월드컵을 대비해 미국 대표팀 감독으로 부임해 팀을 발전시켰다.

Advertisement

포체티노의 맨유 합류가 임박했다. 마이클 캐릭 감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 최악의 성적을 거두며 경질됐다. 맨유는 리그 개막 후 치른 첫 10경기에서 단 1승만을 거뒀으며, 강등권에 머물러 있다. 팀의 분위기를 반전시킬 변화가 절실한 상황이다.

Advertisement

포체티노는 부진에 빠진 맨유를 되살리는 임무를 맡을 것으로 예상된다. A매치 휴식기가 끝난 뒤에는 라이벌팀 리버풀의 홈구장 안필드에서 치르는 부담스러운 원정 경기가 기다리고 있다. 손흥민이 뛰던 토트넘 홋스퍼와 첼시 등을 이끈 경험이 있는 포체티노가 다시 돌아온 EPL에서 제 역량을 발휘할 수 있을지 기대를 모은다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com