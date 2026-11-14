"스페인 감독이 최고라며" '손흥민 풀타임+4-4-2 전술' 고집한 모레노 vs '호주전 0-3 대참사' 로페테기, 17일 韓-카타르전 어쩌다 '감독 멸망전' 분위기

어두운 표정의 모레노 감독 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 로베르트 모레노 한국 대표팀 임시 감독이 생각에 잠겨 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

Xinhua연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]오는 17일(이하 한국시각), 대한민국과 카타르 축구대표팀의 A매치 친선경기는 어쩌다 보니 '경질 더비' 양상이 됐다.

로베르트 모레노 임시감독이 이끄는 한국은 13일 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 FIFA 랭킹 55위 사우디와의 경기에서 2대3으로 패했다.

같은 날 훌렌 로페테기 감독이 이끄는 카타르는 호주에 0대3 치욕패를 당했다.

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양팀은 동반 패배로 최악의 분위기에서 A매치 데이 두 번째 경기를 준비한다. 한국-카타르전은 17일 밤 11시 압둘라 빈 칼리파 스타디움에서 열린다.

이날 경기는 두 스페인 출신 사령탑의 '마지막 경기'가 될 공산도 크다. 모레노 감독은 지난 9월 월드컵 실패 후 위기에 빠진 한국 축구 소방수로 취임했다. 이달 28일까지 3개월 단기계약 조건으로, 9~11월 A매치 6경기 성과를 토대로 내년 1월 예정됐던 2027년 사우디아시안컵까지 맡을지를 결정할 계획이었다.

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하지만 예상치 못한 변수를 맞았다. 사우디아시안컵이 중동 정세 불안으로 인해 내년 12월로 연기된 것이다. 이에 따라 모레노 감독은 이번 카타르전까지만 지휘한 뒤 기존 계약대로 한국을 떠날 가능성이 커졌다.

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'사우디전 3실점' 위기의 대한민국 (도하=연합뉴스) 류영석 기자 = 13일(현지시간) 카타르 도하 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 한국과 사우디아라비아의 축구 대표팀 평가전. 손흥민이 세번째 실점한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.11.14 ondol@yna.co.kr(끝)

A매치 성과가 좋았다면 상황이 달라질 수도 있었지만, 모레노호는 사우디전 포함 5경기에서 2승1무2패로 부진했다. 5경기에서 8골을 넣고 7골을 헌납했다. 1대4로 진 우루과이 정도를 제외하면 모두 해볼만한 상대들이었다는 점에서 아쉬운 결과로 여겨진다. 사우디의 FIFA 랭킹은 55위였고, 한국이 사우디에 패한 건 2005년 0대1 패배 후 21년만이다.

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모레노 감독은 '최근 2년간 K리그를 분석'한 결과를 토대로 K리그 팀이 가장 많이 활용하는 4-4-2 전술을 준비했지만, 도리어 한국 선수들의 '몸에 맞지 않는 옷'이라는 비판이 점점 거세지고 있다. 사우디전에서도 손흥민(LA FC) 오현규(베식타시) 투톱은 따로 놀았고, 오른쪽 날개로 나선 이강인(아틀레티코 마드리드) 역시 특유의 창의성을 발휘하지 못했다. 황인범(포르투)-박진섭(저장) 중원 조합은 상대와의 중원 싸움에서 밀렸으며, 풀백 설영우(아우크스부르크)와 조현택(울산) 역시 장점을 발휘하지 못했다. 심지어 '믿을맨' 김민재(바이에른 뮌헨)마저 실수를 연발하며 위기를 자초했다.

모레노 감독은 부족한 점을 보완해 카타르전에서 더 나은 경기를 펼치겠다고 말했지만, 축구팬의 기대감은 차갑게 식었다.

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출처=카타르축구협회 SNS 캡처

출처=카타르축구협회 SNS 캡처

로페테기 감독의 사정은 모레노 감독과는 비슷한 듯 다르다. 황희찬(샬케)의 울버햄튼 시절 스승인 로페테기 감독은 지난해 5월 카타르 지휘봉을 잡아 1년 6개월째 팀을 이끌고 있다. 아랍컵, 월드컵 부진 이후 여론이 급격히 악화됐다. 이날 호주전에선 상대의 전방 압박에 노린 빌드업으로 대처한 전술적 패착으로 경질설이 고개를 들었다. 카타르는 이날 슈팅수 3-14로 밀렸고, 유효슛은 단 하나도 없었다.

영국 일간 '가디언'에 따르면, 복수의 카타르 언론은 경기 후 로페테기 감독의 경질 가능성을 거론하기 시작했다. 현지에선 한국전이 로페테기 감독의 운명을 결정할 수 있다고 전망하고 있다. '가디언'은 "카타르가 한국에 패하면 A매치 2연패를 의미한다. 이는 최근 아시안컵 2연패를 달성했던 팀이 아시아 정상권에서 멀어지고 있다는 신호가 될 수 있으며, 로페테기 감독의 거취에 대해서도 심각한 의문을 불러일으킬 것"이라고 관측했다.

스페인은 북중미월드컵 우승으로 세계 축구 정상에 올랐다. 미켈 아르테타 아스널 감독, 루이스 엔리케 파리생제르맹 감독, 세스크 파브레가스 코모 감독 등 스페인 출신 사령탑들은 유럽 빅리그에서 굵직한 성과를 내고 있다. 한국도 이런 흐름에 발맞춰 역대 처음으로 스페인 출신 감독을 선임했지만, 현재 스코어만 놓고 보면 모레노 감독의 선임은 실패다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com