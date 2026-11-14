'SON 스승' 포체티노, 맨유 부임 첫 과제가 '손흥민급' 레전드 방출인가...충격 조언 등장 "성장하려면 브루노와 결별해야"

AP연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]마우리시오 포체티노 감독의 맨체스터 유나이티드 부임 후 첫 번째 과제는 무엇일까. 해결해야 할 문제들이 떠오르고 있다.

영국의 타임즈는 13일(한국시각) '브루노 페르난데스와 결별하는 것이 맨체스터 유나이티드가 성장할 수 있는 유일한 길이다'고 보도했다.

맨유는 13일 구단 홈페이지를 통해 '포체티노는 11월 18일부터 맨체스터 유나이티드 감독직을 맡기로 합의했다'며 '포체티노와 그의 스태프들은 미국 대표팀에서 임무를 마무리하고, 떠나는 것으로 합의했다. 포체티노는 강렬하고 공격적인 축구 스타일, 탄탄하고 조직적인 팀을 구축하려는 헌신, 그리고 뛰어난 선수 육성 능력으로 유명하다. 여러 리그를 넘나들며 최고 수준의 축구에서 꾸준히 뛰어난 성과를 보여왔다'고 발표했다.

Advertisement

AP연합뉴스

포체티노의 선임으로 맨유는 다시금 새로운 국면에 돌입하게 됐다. 토트넘 시절 감독 경력에서 최고의 시간을 보냈던 그는 토트넘을 떠난 후에는 좀처럼 승승장구하지 못했다. 파리 생제르맹과 첼시에서 모두 고전했다. 다행히 미국 대표팀 부임 이후에는 준수한 평가를 받으며 재계약까지 성공했다. 마이클 캐릭을 경질하기로 결정한 맨유는 빠르게 포체티노에게 접근하며 선임에 성공했다.

포체티노가 부임한다면 가장 중요한 과제는 역시 팀의 반등이다. 다만 반등 외에도 신경 쓸 부분이 있다. 바로 리빌딩이다. 그 중심에 선 선수가 브루노다. 브루노는 올 시즌 이후 맨유와 계약이 만료되는 상황, 아직까지 재계약 체결은 이뤄지지 않았다. 지난 몇 년 동안 맨유의 레전드급 활약을 펼치고, 팀의 중심이었음을 부정할 수 없는 선수다. 하지만 이제는 브루노 없는 팀이 더 성장할 수 있다는 주장이 나오며, 포체티노에게 브루노의 거취를 결정하는 것도 하나의 과제로 남게 됐다.

AP연합뉴스

Advertisement

타임즈는 '포체티노를 데려온 맨유가 원하는 것이 단기간에 성적을 끌어올리는 데 그치지 않는다는 점을 이야기한다. 리그와 유럽챔피언스리그에서 우승을 위해 계속해서 안정적으로 뛰어들 수 있는 팀으로 성장하는 것이 맨유가 바라는 그림이다. 감독은 팀의 문화와 전술, 분위기를 바탕으로 변화를 주도할 수 있다. 맨유라는 팀의 부진한 흐름을 바꿀 방법은 선수단을 완전히 갈아엎는 것이다. 미래의 우승으로 향할 수 있는 젊고 뛰어난 선수들을 선별하고, 이들을 중심으로 삼아 수준 높은 영입을 단계적으로 이뤄내야 한다'고 했다.

Advertisement

이어 '브루노와 결별하는 일은 쉽지 않으리라고 본다. 하지만 결별의 과정에서 맨유는 나아가야 하는 방향이 더 선명하게 보일 수 있다. 포체티노는 선수단 내에 젊은 선수들을 확실하게 평가할 기회를 가질 수 있다. 공격진 6명도 나란히 기량을 늘릴 기회가 될 수 있다'고 설명했다.

Advertisement

에이스였던 선수를 내치는 것은 쉬운 일이 아니다. 브루노는 사실상 현재는 토트넘의 손흥민처럼 상징성을 갖춘 선수로 자리 잡은 선수다. 포체티노가 부임 이후 선수단 개편을 위해 결단을 내릴 수 있을지도 주목할 부분이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com