[오피셜]'살인 니킥' 사망사건 GK 오워노, '최고수위' 12경기 출장정지 중징계.."과도한 힘으로 상대선수 가슴 가격"

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[스포츠조선 윤진만 기자]FC안도라 골키퍼 헤수스 오워노가 전 테네리페 공격수 헤수스 데 미겔의 사망으로 이어진 충돌 사건과 관련해, 12경기 출장정지 중징계 처분을 받았다.

오워노는 지난 3일에 열린 테레리페와의 스페인 2부리그 경기 막판, 데 미겔과 충돌한 뒤 퇴장했다. 상대 역습을 저지하기 위해 골문을 비우고 달려나온 오워노는 공과 상관없이 데 미겔의 가슴 부위를 무릎으로 가격했고, 데 미겔은 그대로 의식을 잃은 채 쓰러졌다. 충돌 사고 다음날 데 미겔은 30세 나이로 유명을 달리했다.

스페인축구연맹 징계위원회는 14일, 심판보고서를 바탕으로 "사건의 성격과 당시 상황을 고려"해 최고 수위인 12경기 출장 정지 처분을 내린다고 발표했다. '심판보고서에 명시된 사실'에 근거했다고 덧붙였다. 보고서에는 오워노가 "경기 중 과도한 힘을 사용하여 상대 선수의 가슴을 다리로 강하게 가격해 퇴장했다"라고 기록되어 있다.

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징계위는 "데 미겔의 사망이라는 비극적인 결과는 이미 널리 알려진 사실"이라고도 언급했다.

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스페인축구연맹은 사건 발생 당시 후반 추가시간 7분이 흐른 시점에 중단된 경기를 재개하지 않기로 결정했다. 2대2 스코어는 그대로 유지된다. 연맹은 "이례적이고 비극적인 상황을 고려할 때 이것이 가장 존중을 담은 조치"라며 "비극적인 사건이 발생했던 바로 그 시점부터 경기를 다시 시작해야 하는 상황을 피할 수 있게 됐다"라고 밝혔다.

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오워노 소속팀 안도라는 사건 발생 이후인 4일 공식 성명을 통해 오워노가 인생에서 가장 힘든 시기를 보내고 있으며, 데 미겔의 사망으로 "엄청난 고통을 느끼고 있다"라고 전했다. 카를레스 만소 안도라 감독은 오워노가 이번 사건 이후 축구계로 복귀할 지 미지수라고 말했다.

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스페인 현지 매체에 따르면, 오워노는 데 미겔 유가족을 직접 찾아 사과의 뜻을 전하길 바라는 것으로 전해졌다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com