'韓 국가대표 미드필더' 백승호 부상 복귀하자마자 날벼락, 한국 16번째 프리미어리거 꿈에 장애물 등장 "리그1 미드필더 영입 관심"

사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]백승호의 주전 경쟁에 변수가 될 수 있는 영입이 예고되고 있다.

영국의 풋볼리그월드는 13일(한국시각) '버밍엄은 영입 대상을 위해 1월 이적시장에서 움직일 계획이다'고 보도했다.

풋볼리그월드는 '버밍엄은 스완지 시티전 승리로 챔피언십 선두로 올라섰다. 버밍엄에게는 여러 사건이 잇따랐다. 유명 투자자인 톰 브래디가 팀을 떠났다. 존 머토우가 새로운 축구 디렉터로 부임했다. 머토우는 1월 이적시장까지 두 달 가까이 남았지만, 이미 잠재적 영입 대상을 물색하는 데 시간을 낭비하지 않는 것으로 보인다. 로리앙의 미드필더인 아르투르 아봄에게 관심을 보이고 있다'고 전했다.

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사진=백승호 SNS 캡처

버밍엄은 올 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격을 위해 도전 중이며, 아직 시즌 초반이지만, 목표를 향한 도전이 순항 중이다. 지난 8일 영국 버밍엄의 세인트 앤드루스 @ 나이트헤드 파크에서 열린 스완지 시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부 리그) 15라운드에서 2대1로 승리했다. 해당 승리로 버밍엄은 승점 29점, 리그 1위로 올라섰다. 미들즈브러, 스토크와 승점은 갖지만 골득실에서 앞서며 선두를 차지했다.

영국의 버밍엄라이브는 '이번 챔피언십 선두 등극은 2023년 7월 구단을 인수한 나이트헤드(Knighthead) 컨소시엄 구단주들이 장기적으로 그려온 비전이 결실을 보고 있음을 증명하는 성과'라고 칭찬했다. 크리스 데이비스 감독 또한 "리그의 최정상에 올랐다는 것은 정말 멋진 일"이라며 선두 등극을 반겼다.

사진=백승호 SNS 캡처

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버밍엄이 시즌 막판까지 지금의 흐름을 유지할 수 있다면, 백승호 또한 프리미어리거의 꿈을 이룰 수 있을 전망이다. 올 시즌 백승호는 개막 이후 부상으로 인해 결장하는 기간이 적지 않았다. 이런 상황에서 팀이 상승세를 타며, 최근 부상 복귀했지만 선발로 언제 다시 나설 수 있을지는 장담할 수 없다. 그럼에도 팀의 승리에 일조한다면 버밍엄의 선전과 함께 1부 리그 승격의 꿈을 이뤄낼 수 있다.

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이런 상황에서 백승호의 주전 경쟁에 변수가 될 수 있는 영입이 예고되고 있다. 아봄은 2024년 로리앙에서 77경기에 출전해 4골-7도움을 기록했다. 올 시즌도 리그 10경기에서 7경기를 선발 출전하며 활약 중이다. 수비적인 역할을 준수하게 소화하며, 상대 압박과 견제에도 능숙하다. 전진 패스 등 중원에서의 영향력도 눈길을 사로잡는 선수다.

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아봄의 합류로 주전 경쟁에서 밀려난다면 향후 버밍엄이 EPL로 향하더라도 백승호의 입지를 장담하기 어렵다. 겨울 이적시장에서 버밍엄의 행보가 중요해지는 이유다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com