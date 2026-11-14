'골골골골골골골' 네덜란드 사비볼 미쳤다, '돌풍팀' 그리스에 기록적인 7-0 대승…레인더르스 21분만에 해트트릭→37년만에 대굴욕 선물

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[스포츠조선 윤진만 기자]'스페인 전설' 사비 에르난데스 감독이 이끄는 '오렌지 군단' 네덜란드 축구대표팀이 기록적인 대승을 거뒀다.

네덜란드는 14일(한국시각) 네덜란드 암스테르담의 요안 크루이프 아레나에서 열린 그리스와의 2026~2027시즌 유럽네이션스리그(UNL) 조별리그 A2그룹 5차전 홈경기에서 7대0으로 이겼다.

전 맨시티 미드필더 티자니 레인더르스(알 카디시야)가 해트트릭을 폭발했고, 크리센시오 서머빌(알 힐랄)이 두 골, 율리엔 팀버(아스널)와 도니얼 말런(AS로마)이 한 골씩 보탰다.

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UNL 단일경기 최다골차 동률을 기록한 네덜란드는 조별리그 3승2무(승점 11) 무패를 질주하며 A2 그룹 단독 선두로 올라섰다. 4경기 연속 무패를 달리던 그리스(승점 8)는 1989년 이후 37년만에 7실점 참사를 당하며 2위로 내려앉았다. 같은 날 세르비아(승점 0)를 3대1로 꺾은 3위 독일(승점 8)과 승점이 같아졌다. 상대전적에서 1승1무로 앞서며 2위를 지켰다.

사비 감독은 4-3-3 포메이션에서 코디 학포(리버풀), 말런, 서머빌 스리톱을 가동했다. '뉴 캡틴' 프렌키 데 용(바르셀로나), 레인더르스, 조이 페이르만(도르트문트)이 스리미들을 구축했다. 덴젤 둠프리스(인터밀란), 얀 폴 반 헤케, 미키 판 더 펜(이상 토트넘), 팀버르가 포백을 꾸렸고, 바르트 페르브뤼헌(브라이튼)이 골문을 지켰다.

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전반 6분 서머빌이 상대의 치명적인 실수를 놓치지 않고 이른 선제골을 터뜨렸다. 기선을 잡은 네덜란드는 12분 빠른 패스웍으로 그리스 수비진을 흔들어 놓았고, 마지막에 레인더르스가 강력한 슈팅으로 골대 상단 구석을 갈랐다.

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레인더르스는 전반 19분 말런의 재치 있는 패스를 받아 자신의 두번째 골을 터뜨렸고, 33분 둠프리스의 헤더 패스를 받아 골망을 흔들며 해트트릭을 완성했다. 여기에 40분 말런이 내준 공을 팀버가 받아 자신의 A매치 데뷔골을 장식했다. 전반은 네덜란드가 5-0으로 앞선 채 마무리됐다.

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후반 들어 그리스가 잠시 밀어붙이나 싶었지만, 후반 14분 네덜란드가 6번째 골을 터뜨리며 그리스의 추격 의지에 찬물을 끼얹었다. 팀버가 골문을 열었다. 2분 뒤, 말런이 컷백을 득점으로 연결하며 스코어를 7-0으로 벌렸다. 남은 30분간 양팀은 지루한 공방전을 이어갔고, 경기는 그대로 네덜란드의 7대0 승리로 끝났다.

바르셀로나와 스페인 축구대표팀에서 전설적인 커리어를 쌓은 미드필더 출신 사비 감독은 은퇴 후 알 사드(카타르), 바르셀로나를 지휘했다. 2024년 5월 캄프 누를 떠난 사비 감독은 지난 8월 로날드 쿠만 전 감독 후임으로 네덜란드 대표팀과 4년 계약을 체결했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com