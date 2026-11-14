[오피셜]깜짝 '공식발표' 나왔다, '부진한 경기력' 손흥민 드디어 반등하나...MLS 선정 '플레이오프 주목할 10인', "좋은 활약 펼칠 가능성 높아"

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 플레이오프에서 좋은 활약을 보여줄 선수로 꼽혔다.

미국 메이저리그사커(MLS) 사무국은 13일(한국시각) 'MLS컵 플레이오프의 승패를 가를 10명의 선수'라며 MLS컵 활약이 기대되는 선수들을 선정해 공식 발표했다.

MLS 사무국은 'MLS컵 플레이오프가 본격적인 시작을 일주일도 채 남겨두지 않았다. 18개 팀이 참가팀으로 확정됨에 따라, 이제 모든 순간이 더욱 중요해졌으며, 각 팀의 우승 희망이 걸려 있다. 개개인의 뛰어난 활약이 승패를 좌우할 수 있으며, MLS컵 플레이오프에는 이러한 도전에 맞설 준비가 된 스타 선수들이 가득하다'고 전했다.

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하니 무크타르(내슈빌), 카를레스 힐(뉴잉글랜드), 캐번 설리번(필라델피아), 페테르 무사(댈러스), 토마스 뮐러(밴쿠버), 기예르모(휴스턴) 등이 이름을 올린 가운데 손흥민도 빠지지 않았다.

MLS 사무국은 손흥민에 대해 '손흥민은 LAFC에서 두 번째 시즌을 보내고 있다. 구단 기준으로 보면 다소 부진한 시즌이었지만, 손흥민은 2026 정규 시즌 동안 7골 15도움을 기록하며 여전히 인상적인 활약을 펼쳤다. 그는 공격 파트너이자 클럽의 전설인 데니스 부앙가와 함께 리그 최고의 원투 펀치 중 하나를 형성했다. LAFC는 서부 컨퍼런스 6위이지만, 플레이오프의 압박 속에서도 뛰어난 성적을 내는 데 익숙하다. 손흥민과 같은 슈퍼스타를 앞세운 LAFC는 플레이오프에서 좋은 활약을 펼칠 가능성이 매우 크다'고 했다.

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손흥민은 올 시즌 경기력에서 아쉬움이 컸다. 리그에서 7골-15도움에 그쳤다. 챔피언스컵을 합쳐도 9골, 토트넘 데뷔 시즌이었던 2015~2016시즌 이후 처음으로 시즌 한 자릿수 득점에 머물렀다. 팀의 부진을 반전시킬 활약을 보여주지 못했다. 플레이오프에서 반전이 시급하다. 상대는 3위 세인트루이스다. 올 시즌도 우승을 목표로 도전했던 LAFC이기에 플레이오프에서 높은 위치까지 올라가는 것을 원할 수밖에 없다.

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손흥민 외에도 리오넬 메시(인터 마이애미)와 앙투완 그리즈만(올랜도 시티)도 기대를 모으는 최고의 스타로 이름을 올렸다. MLS 사무국은 메시에 대해 '메시는 MLS MVP 3연패를 눈앞에 두고 있으며, 2026년 리그 최다인 43개의 공격 포인트를 기록하며 득점왕 2연패도 확정했다. 그가 역대 최고의 공격수라고 불리는 데에는 이유가 있다. 우리 모두 그가 무엇을 할 수 있는지를 봤다. 메시가 최고의 컨디션을 유지할 때, 인터 마이애미는 막기 매우 어렵고, 이는 작년 MLS컵 우승이라는 역사적인 성과로 입증되었다'고 평가했다.

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그리즈만에 대해서는 '그리즈만 만큼 팀에 큰 영향을 미친 선수는 없었다고 해도 과언이 아닐 것이다 데뷔전에서 골을 터뜨리며 팬들에게 강렬한 인상을 남긴 그리즈만에게 그건 시작에 불과했다. 18경기에서 14골 8도움을 기록했다. 올랜도를 플레이오프 진출권 경쟁에 올려놓는 데 핵심적인 역할을 했으며, 올해의 신인상 유력 후보로 자리매김했다. 와일드카드 경기에서도 그리즈만의 활약이 매우 중요할 것이다'고 전했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com