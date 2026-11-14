'韓 모레노호가 못한 게 아니었나' 우루과이, '포스트 메시 시대' 아르헨티나 적지서 2-1 승리…인기 뚝↓, 관중석 '텅텅'

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AFP연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]아르헨티나 축구대표팀이 '포스트 메시' 시대의 서막을 알린 경기에서 '남미 라이벌' 우루과이에 무릎 꿇었다.

아르헨티나는 14일(한국시각) 아르헨티나 부에노스아이레스의 '라 봄보네라' 에스타디오 알베르토 아르만도에서 열린 A매치 친선경기에서 세트피스로만 두 골을 내주며 1대2로 졌다. 관중석이 절반만 찬 경기장에서 리오넬 메시(인터 마이애미)의 대표팀 은퇴 이후에 치른 첫 경기에서 패하며 '포스트 메시' 시대에 대한 불안감을 키웠다. 2023년 같은 경기장에서 0대2로 패한 아르헨티나가 홈에서 우루과이에 2연패한 건 1916년 이후 110년만이다.

반면 지난 9월 서울에서 열린 대한민국 대표팀과의 친선경기에서 4대1로 승리한 우루과이는 지난달 6일 인도전(6대1 승) 승리를 묶어 디에고 포를란 감독 체제에서 3연승을 질주했다. 한국전 완승이 단순한 우연이 아니란 걸 이날 승리로 증명한 셈. 우루과이는 다윈 누녜스(디리야)의 멀티골과 김민재(바이에른 뮌헨) 자책골, 오르히안 데 아라스카에타(플라멩구)의 연속골로 손흥민(LA FC)이 한 골을 만회한 한국을 3골차로 꺾었다. 로베르트 모레노 한국 임시감독은 "후반은 1-1이었다"라는 유명한 말을 남겼다.

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리오넬 스칼로니 아르헨티나 감독은 '포스트 메시'의 출발점이었던 이날 '이강인 동료' 훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드), 니코 파스(코모), 티아고 알마다(리버 플라테)로 스리톱을 꾸렸고, 엔조 페르난데스(맨시티), 에세키엘 팔라시오스(입스위치 타운), 알렉시스 맥 앨리스터(리버풀)가 미드필더진을 구성했다. 곤살로 몬티엘(리버 플라테), 레오나르도 발레르디(AS로마), 리산드로 마르티네스(맨유), 파쿤도 메디나(레버쿠젠)가 포백에 늘어섰고, 헤로니모 룰리(맨시티)가 골문을 지켰다.

디에고 폴란 감독이 이끄는 우루과이는 다윈 누녜스(알 디리야), 히오르히안 데 아라스카에타(플라멩구)로 공격진을 꾸렸다. 아구스틴 카노비오(플루미넨세), 로드리고 벤탄쿠르(토트넘), 루카스 토레이라(갈라타사라이), 막시밀리아노 아라우호(스포르팅)로 미드필더진을 구성했다. 기예르모 바렐라(플라멩구), 로날드 아라우호(리버풀), 마티아스 올리베라(나폴리), 호아킨 피케레스(파우메이라스)가 포백에 늘어섰고, 크리스토퍼 피에르마린(아틀레티코 부카라망가)가 골키퍼 장갑을 꼈다.

출처=올레 SNS

출처=TNT스포츠 SNS

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0-0 동점으로 맞이한 후반 3분, 우루과이가 선제골을 넣으며 앞서나갔다. 우루과이의 프리킥 상황, 문전으로 날아온 공을 마르티네스가 골문 앞에서 헤더로 걷어냈으나, 바로 옆에 있는 발레르디의 머리에 맞고 굴절돼 자책골로 기록됐다. 기선을 잡은 우루과이는 5분 뒤 추가골을 넣으며 달아났다. 이번에도 세트피스였다. 코너킥 상황에서 막시밀리아노 아라우호가 니어 포스트에서 헤더로 연결한 공이 골키퍼 키를 넘어 골문에 꽂혔다.

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연속해서 원투 펀치를 맞은 아르헨티나는 후반 28분 만회골로 추격에 성공했다. 교체투입한 지안루카 프레스티아니가 왼쪽 측면에서 박스 안으로 찌른 크로스를 알바레즈가 골문 우측 하단을 노린 논스톱 슈팅으로 득점했다. 하지만 이후 반전은 없었다. 메시 은퇴 이후 무게감이 부쩍 떨어진 공격진은 추가 득점없이 1대2로 패했다.

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아르헨티나 매체 '올레'는 "이번 경기는 스칼로니 감독이 이미 '인내심'을 언급했듯, 아직 성장 중인 팀을 완성하기 위해서는 '시간'이라는 필수적인 요소가 필요하다는 사실을 다시 한번 확인시켜 줬다"며 "현재 아르헨티나 대표팀은 과거의 모습에서 미래의 모습으로 탈바꿈하는 과정을 겪고 있다. 이러한 '마스터 플랜'을 공고히 하기 위해서는 앞으로 꽤 긴 시간이 필요할 것"이라고 전했다.

'새로운 10번' 파스의 활약상에 주목한 '올레'는 "이제 막 걸음마를 뗀 이 팀은 '구세주'의 부재를 받아들여야 하는 상황이다. 그 구세주가 어떤 존재였는지는 그가 앞으로 더 많은 출전 시간과 경기를 쌓아갈 수 있도록 분명하게 드러날 것이다. 그러니, 조금 더 인내심을 갖고 지켜보자"라고 밝혔다.

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스칼리노 감독은 "젊은 선수들에게 책임의 무게를 지워선 안 된다. 패배를 계획하는 사람은 없지만, 패배에도 여러 방식이 있다. 상대 팀을 축하해 줘야겠지만, 우리는 경기를 주도하고도 아무런 보상을 얻지 못했다. 이번 경기에서 긍정적인 부분들도 발견할 수 있었다. 우리 팀은 거의 경기 내내 우루과이를 그들의 진영에 묶어두고 몰아붙였다"라고 소감을 말했다.

맥 앨리스터는 "메시와 영원히 함께하고 싶었지만, 이제 우리는 새로운 국면을 맞이했다. 팀으로서 대응해야 한다"라고 밝혔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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