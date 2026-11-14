"대표팀 은퇴해라" 맹비난, 실력으로 반박...황희찬 활약 후 작심 발언 "왜곡된 부분 너무 많아 힘들었다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]황희찬이 여러 비난을 야기한 이야기들에 힘들었다는 사실을 토로했다.

대한민국 축구 A대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디와의 A매치 친선경기에서 2대3으로 패배했다. 충격적인 패배였다. 모레노호는 앞서 9~10월 A매치에서도 경기력은 기대 이하였지만, 우루과이전을 제외하면 2승1무로 결과만은 챙겼다. 하지만 이날 사우디를 상대로는 기대 이하의 경기력과 더불어 패배까지 기록하는 굴욕을 맛봤다.

이날 경기를 앞두고 한국 대표팀은 선수단 내부의 갈등에 대해 명확한 입장 표명으로 갈등을 봉합했다. 모레노 감독은 논란의 핵심인 손흥민 이재성 김승규(도쿄), 베테랑 라인과 96라인을 모두 뽑았다. 최근 폼이 좋지 않아 유일하게 96라인 중 제외될 수 있다는 황희찬까지 선발했다. 선수들은 한자리에 모여 진솔한 대화를 나눴다. 결국 선수 명의의 공동 입장문까지 내놓으며, 그간의 갈등 논란에 종지부를 찍고자 했다. '무엇보다 저희 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다. 잠시 정체한 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다'고 강조했다.

Advertisement

이날 경기에서 다짐에 가장 어울리는 활약을 보여준 선수가 바로 황희찬이었다. 4-4-2 포메이션의 왼쪽 날개 공격수로 선발 출전한 황희찬은 후반 교체되기 전까지 특유의 저돌적인 돌파와 박스 안 침투로 상대 수비를 흔들었다. 후반 23분에는 직접 추격골을 만드는 면모를 선보였다. 황희찬은 상대 왼쪽 측면에서 공을 잡고 페널티 박스 안 이재성과 이대일 패스로 사우디 수비벽을 완벽하게 부쉈다. 그러고는 엔드라인 부근에서 다시 이재성을 향해 컷백을 찔렀고, 이재성이 침착하게 마무리했다. 황희찬의 능력이 돋보인 장면이었다.

황희찬은 경기 후 "공격수로서 더 많은 기회와 결과를 챙겨오지 못한 게 너무 아쉽지만, 저희끼리 소통하고 맞춰 나간 소중한 경기였다"며 "오늘 경기는 결과까지 가져와야 했기 때문에 이기고 싶었다. 먼저 실점하고 끌려가는 경기가 되면서 승리욕이 더 올라왔다. 내가 앞에 나서서 더 많은 득점 장면을 만들려고 노력했지만, 결과적으로 져서 아쉬운 마음이 크다"고 했다.

Advertisement

입장문 발표에 대해서는 "우리가 더 앞을 내다봤을 때 합의문을 준비하며 이야기를 나눈 게 정말 중요하고 감사한 시기였다고 생각하고 있다. 솔직하게 저우리가 정말 생각하지 못했던 얘기들이 바깥으로 많이 흘러나왔던 게 힘들었다. 사실이 아닌 부분들이 많이 왜곡됐다. 처음에는 내부적으로 해결하고 싶은 마음에 선수들끼리 미팅도 계속했다"고 했다.

Advertisement

이어 "계속 고민을 나누고 소통했기 때문에 대표팀이 긍정적으로 나아가는 방향으로 이야기가 잘 됐다. 입장문은 오랜 시간 고민을 나눈 결과물이다. 서로들 멀리 떨어져 있는 상황에서 오해가 생기면 안 되는 만큼 신중하게 이야기를 나눴고, 결국 이번에 만나서 긍정적인 대화를 나눌 수 있었다"고 밝혔다.

Advertisement

그간 대표팀 승선에 대해 많은 비판을 받았던 황희찬이다. 일부 팬들은 황희찬의 은퇴설 이후 대표팀에서 은퇴하라는 강한 비난을 쏟아내기도 했다. 하지만 황희찬은 실력으로 이런 논란에 반박했다. 그는 "어느새 11년 차 대표 선수가 돼 간다. 매 순간 최선을 다했고, 힘든 순간에도 숨지 않고 앞으로 나오려고 노력했다. 대표팀과 한국 축구가 발전했으면 좋겠다. 그런 마음에서 합의문이 나왔고, 마무리도 긍정적으로 잘 됐다고 생각한다. 더 많이 응원해 주시면 더 좋은 모습을 보여드리도록 노력하겠다. 믿고 지켜봐 달라"고 당부했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com