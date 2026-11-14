女 신상우호, 2027년 월드컵 대비 11~12월 스페인 카탈루냐 전지훈련 실시…카탈루냐 대표팀·벨기에와 두 차례 친선전

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 여자 축구대표팀이 내년 월드컵에 대비해 유럽 전지훈련에 나선다.

14일 대한축구협회(KFA)에 따르면, 신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 오는 24일(이하 한국시각)부터 12월3일까지 스페인 카탈루냐에서 전지훈련을 실시한다. 이번 원정은 국제축구연맹(FIFA)이 정한 11-12월 여자 A매치 기간을 활용해 이뤄지며, 대표팀은 현지에서 훈련과 두 차례 친선경기를 갖는다.

신상우호는 28일 오후 8시 바르셀로나의 에스타디 나르시스 살라에서 카탈루냐 여자대표팀과의 첫 번째 경기를 펼친다. 카탈루냐축구협회는 FIFA 회원 협회가 아니어서 이 경기는 A매치로 인정되지 않는다. 다만 카탈루냐 대표팀은C바르셀로나를 비롯해 스페인과 유럽 주요 리그 1부 팀에서 뛰는 선수들로 구성되며, 경기도 관중이 입장하는 공식 경기로 치러진다. 월드컵을 앞둔 대표팀에는 수준 높은 상대와 실전 경험을 쌓을 좋은 기회가 될 전망이다.

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두 번째 경기는 12월 2일 카탈루냐주에서 벨기에를 상대로 치른다. 이 경기는 A매치로 진행된다. 벨기에는 FIFA 랭킹 20위다. 한국은 지금까지 벨기에와 친선대회에서만 두 차례 맞붙었다. 2015년 키프로스컵에서는 무승부 뒤 승부차기 끝에 이겼고, 2023년 잉글랜드에서 열린 아놀드 클라크컵에서는 1대2로 패했다.

이번 원정은 월드컵 조 추첨을 앞두고 치르는 마지막 일정이다. 2027년 FIFA 여자월드컵 조 추첨은 다음달 12일 오전 2시30분 브라질 리우데자네이루 현대미술관에서 열린다. 개최국 브라질을 제외한 본선 진출팀은 12월 7일 발표되는 FIFA 랭킹을 기준으로 4개 포트에 배정된 뒤, 4개팀씩 8개조로 나뉜다.

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한편, 여자대표팀은 지난 12일 2028년 LA올림픽 아시아 최종예선 조 추첨에서 북한, 중국, 필리핀과 함께 B조에 편성됐다. 최종예선은 내년 4월 A매치 기간부터 홈 앤드 어웨이 방식으로 진행된다. 각 조 1위만 올림픽 본선에 직행하고, 2위는 플레이오프를 거쳐야 한다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com