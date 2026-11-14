"이강인, A매치 다녀온 후 기량 저하" 모레노가 망친 '韓 에이스', 11월도 똑같았다...'해줘!' 개인 능력만 '번뜩', 사라진 맞춤 전술

사진=이강인 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 위한 최적의 포지션을 찾겠다던 로베르트 모레노 감독의 계획은 여전히 안갯속이다. 한국 대표팀 에이스만 분투할 뿐이었다.

대한민국 축구 대표팀은 13일(한국시각) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디 아라비아와의 11월 친선경기에서 3대2로 패배했다.

이강인은 이날도 선발 출전했다. 모레노 감독에게 주어진 가장 큰 과제였다. 9~10월 A매치 기간 첫 경기였던 에콰도르전만 휴식, 이후 우루과이, 베네수엘라, 우즈베키스탄을 상대로 모두 선발 출격했던 이강인은 확연히 기대 이하였다. 4-4-2 전술을 한국 대표팀의 새 전술로 천명한 후 이강인을 최적의 포지션에 활용하겠다고 했던 모레노 감독의 자신감은 현실로 이어지지 못했다.

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최전방에 자리한 오현규-손흥민, 중앙과의 호흡이 꼬이며 낮은 자리로 밀려나기 일수였다. 볼터치도 많을 수 없었다. 중앙에서 공을 잡았을 때, 아틀레티코에서는 간결하게 풀어주는 움직임도 늘어났던 이강인이다. 하지만 대표팀에서는 동료 선수들의 정적인 움직임, 부정확한 포지셔닝으로 간결하게 연결할 선택지조차 거의 주어지지 않았다. 오히려 수비형 윙어처럼 수비에 가담하거나, 밑으로 내려와 공을 받아주는 모습만 자주 나왔다. 이강인은 경기가 잘 안풀린다는듯 고개를 절레절레하며 그라운드를 빠져 나오기도 했다.

스페인 현지에선 이강인이 A매치 이후 소속팀인 아틀레티코 마드리드에서도 제 기량을 펼치지 못하게 됐다는 주장까지 나왔다. 스페인의 아틀레티코스탯은 '이강인은 좁은 공간에서 기회를 만들어내는 능력, 그리고 다양한 공격 옵션을 찾아내는 재능은 아틀레티코에 특별한 무언가를 더해줄 수 있는 선수로 빠르게 자리매김하게 했다'며 '그러나 지난 A매치 이후 시즌이 진행되면서 그의 역할은 줄어들었고, 현재 그는 출전 시간이 불규칙적인 시기를 보내고 있다'고 설명했다.

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다시 한번 찾아온 A매치 기간, 모레노 감독의 최우선 과제도 이강인이었기에 이번 사우디아라비아와의 경기에서는 다를 것이라는 기대감이 있었다. 하지만 변화는 없었다. 이날도 4-4-2 포메이션에서 오른쪽 측면에 배치된 이강인은 공격의 활로를 찾는 과정에서 어려움을 겪었다. 전반 중반까지 설영우가 직선적으로 전진할 때 이강인 역시 바깥쪽으로 빠지면서 움직임이 겹치는 등 측면에서 동선도 정리되지 않은 모습이었다. 전반 막판부터 이강인이 직접 중앙으로 이동해 경기를 풀어나가려는 모습도 있었으나, 이 과정에서는 최전방 투톱과도 움직임이 잘 맞물리지 않으며 공격을 풀어나가는 과정에서 어려움을 겪었다. 결국 이강인 스스로가 탈출구를 계속 찾아야 하는 상황만 반복됐다.

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이강인 활용법에서는 좀처럼 발전이 없는 모레노호다. 한국 대표팀 주전으로 이강인이 도약한 2022년 카타르 월드컵 이후 이렇게 부진한 흐름을 오래 끌고 간 적은 거의 없었다. 모레노 감독이 지금 구사하고자 하는 전술이 한국 대표팀 에이스에게 '안 어울리는 옷'이라는 점은 분명해 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com