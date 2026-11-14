"손흥민 이적료 없이 다시 이적 가능" 토트넘 깜짝 복귀 성사되나...내년 1월 협상 가능 선수로 등장, "본격적인 카운트다운 시작"

사진=X 캡처

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 자유계약으로 풀리면 어디로 떠나게 될까. 계약 만료가 임박하는 선수들에게 관심이 쏠리고 있다.

스페인의 아스는 13일(한국시각) 2027년 1월부터 자유롭게 협상을 시작할 수 있는 선수들을 나열하며, 거취에 주목했다. 아스는 '2027년 6월 계약이 만료되는 축구 선수들에게 1월 이적시장은 본격적인 카운트다운의 시작을 알리는 시점이 될 것이다'라며 선수들이 이적시장의 핵심 요소가 될 수 있다고 밝혔다.

계약 기간 만료 6개월을 앞두고 선수들의 거취가 관심을 받는 이유는 보스만룰의 영향이다. 국제축구연맹(FIFA) 선수의 지위 및 이적에 관한 규정 제18조 3항에 의하면, 선수들은 계약 만료일까지 6개월 이하가 남았을 때 다른 구단과 자유롭게 협상하고 계약을 체결할 수 있다. 다만, 영입을 원하는 구단은 이에 앞서 현 소속 구단에 서면으로 통보해야 한다.

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해당 명단에는 여러 선수가 이름을 올렸다. 맨유 핵심 선수인 브루노 페르난데스를 시작으로 레알 마드리드 수문장 티보 쿠르투아, 바이에른 뮌헨 '리빙 레전드' 마누엘 노이어 등이 포함됐다. 버질 판다이크, 케빈 더브라위너 등 시대를 풍미했던 선수들이 보스만룰로 인해 새로운 팀과의 협상 가능성이 커지고 있다.

손흥민도 빠질 수 없다. LAFC와의 계약이 2027년 6월 마무리되는 손흥민은 아직까지 재계약 관련 소식은 나오지 않고 있다. 아스는 '대서양을 건너면, 대한민국의 손흥민이 로스앤젤레스에서 이적료 없이 팀을 떠날 수도 있다'고 전했다.

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유럽 복귀가 가능할지는 미지수다. 손흥민은 2024~2025시즌을 끝으로 토트넘을 떠나며 유럽이 아닌 미국으로 무대를 옮겼다. 기대를 크게 모은 만큼 LAFC에서 첫 시즌은 놀라웠다. 단 13경기를 뛰고 12골-3도움을 기록하며 리그 내 스타로 떠올랐다. 하지만 올 시즌은 상황이 완전히 달라졌다. 마크 도스 산토스 감독이 지휘봉을 잡고 LAFC는 기대 이하의 팀으로 변모했다. 손흥민도 여파를 피하지 못했다. 리그 7골-15도움에 그쳤다. 리그스컵, 챔피언스컵 경기를 모두 합쳐도 득점이 9골, 2015~2016시즌 토트넘 데뷔 당시를 제외하면 정말 오랜만에 두 자릿수 득점을 기록하지 못했다. 기량만을 고려하면 토트넘을 비롯한 유럽 구단들이 영입에 나서기는 어려운 현실이다.

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다만 여전히 영입하기에 매력적인 요소가 있다는 점은 분명하다. 기량에서는 하락세를 보이고 있으나, 한국 축구와 아시아 축구에서 가지는 상징성이 분명하기에 마케팅 가치가 상당하다. 손흥민의 현역 연장 의지가 분명하다면, 영입에 나설 구단들은 분명히 있을 것으로 보인다. 이적료가 들어가지 않는 점도 확실한 장점이다. 손흥민이 재계약 없이 1월을 맞이한다면, 그를 노리는 여러 구단에 대한 소식이 다시금 시장에 쏟아질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com