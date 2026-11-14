'김민재 동료' 노이어 충격 소식, '前 부인'과 닮은 핸드볼 스타와 "두 번째 이혼"..."아이 태어난 직후 결정"

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로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]마누엘 노이어가 두 번째 결혼 생활도 끝났다.

독일의 빌트는 14일(한국시각) '노이어와 그의 아니카의 결혼 생활이 끝났다'고 보도했다.

빌트는 '노이어는 아내와 별거 중이며, 두 번째 아이가 태어난 직후 이혼하게 됐다'며 '아니카는 8월 말에 아들을 출산했고, 가족은 더할 나위 없이 행복해 보였다. 하지만 둘째 아이의 출산 후 얼마 지나지 않아 그들의 행복한 결혼 생활은 끝이 났다. 노이어 측은 별거에 대한 언급을 거부했습니다. 그의 언론 담당자도 축구 스타의 사생활과 가정사를 이유로 침묵을 지켰다. 아니카 측도 답변하지 않았다'고 밝혔다.

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이어 '두 사람은 지난 2023년 11월에 비밀리에 혼인신고를 했다. 결혼식은 테게른제 시청에서 극소수의 하객만 참석한 가운데 진행되었다. 노이어의 사생활이 갑작스럽게 끝난 것은 이번이 처음이 아니다. 2014년 월드컵 우승 이후, 오랜 연인이었던 카트린 길히와의 관계도 끝났다. 첫 번째 결혼 상대인 승마 선수 니나 노이어와의 결혼도 이혼으로 끝났다. 둘은 2020년에 이혼했다'고 설명했다.

노이어는 지난 2017년 첫 번째 부인이었던 니나와 결혼했지만, 2020년 이혼했다. 이후 노이어는 4개월 만에 새로운 사랑을 찾았다. 주인공은 당시 19세의 핸드볼 스타 아니카였다. 노이어와는 무려 15살이나 차이가 나기에 큰 화제를 모았다.

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아니카는 작은 체구에 금발의 긴 생머리까지, 아니카가 전 와이프 니나와 꼭 닮은 모습으로 모두를 놀라게 하기도 했다. 아니카는 노이어의 집에서 함께 생활했고, 두 사람은 2023년 결혼까지 했다. 하지만 노이어와 아니카의 결혼 생활도 오래 지속되지 못했다. 둘째 아이가 태어난 올해 8월 두 사람은 갈라선 것으로 보인다.

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한편 노이어는 최근 부상으로 어려움을 겪고 있다. 반복되는 부상 문제로 올 시즌 이후 은퇴까지 고려하고 있다고 알려졌다. 2011년 바이에른 뮌헨으로 이적한 그는 2014년 브라질 월드컵에서 독일 대표팀의 통산 4번째 우승에 공헌하면서 세계적 골키퍼로 발돋움 했다. 바이에른에서의 커리어도 상당하다. 분데스리가 11연패 및 유럽챔피언스리그 2회 우승을 기록했고, 독일 올해의 선수상도 2회 수상하는 등 골키퍼로서 최고의 반열에 오른 전설적인 인물이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com